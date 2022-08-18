Ocak 2023’te %8 zam+ fark! 5.3 milyon memur ve emekliye mutluluk rüzgarı estirecek! Maaş katsayısıyla kazanç HESABI! 4A,4B,4C’li tabloya bak maaşını öğren

Ocakta emekli ve memura ne kadarlık zam yapılacağı bir hayli merak ediliyor. Yılın ortasında yapılan zam sonrasında gözler bu kez 2023 zammına çevrildi. Emekliler ve memurlar için hesaplamalar başladı. Yeni yılda maaşların yanı sıra ek göstergeler de artacak. Yeni ek göstergeler memurların aylıklarında artış getirecek. Ancak en büyük etkiyi emekli aylıkları ve ikramiyelerinde gösterecek. İşte emekli olan vatandaşlar ile birlikte memur olan vatandaşların merakla beklemiş olduğu Ocak 2023 zamlarıyla ilgili detaylar...