EYT’liler ilk maaşını ne zaman alacak? İşte Emeklilikte Yaşa Takılanların emeklilik takvimi
Emeklilikte Yaşa Takılanlara yönelik hazırlıklar sürerken, çözümün en geç Aralık'ta tamamlanması planlanıyor. EYT'lilerin emeklilik imkanına ise yeni yılla birlikte kavuşması bekleniyor. İşte izlenecek yol haritası ve emeklilik takvimi...
18.08.2022 11:57 - Son Güncelleme: 18.08.2022 12:35
ÖNCE KAPSAM BELİRLENECEK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde oluşturulan ekip, EYT'lilere yönelik çalışmalarının sonucunda alternatifli formüller hazırlayacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri de çalışmalara katılarak bu formüllerin maliyetini hesaplayacak. Hazırlanan çalışmalar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.