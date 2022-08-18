EYT’liler ilk maaşını ne zaman alacak? İşte Emeklilikte Yaşa Takılanların emeklilik takvimi

Yaşa takılanlara emeklilik yolunu açacak düzenleme için hazırlıklar sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde oluşturulan ekip, EYT'lilere emeklilik yolunu açacak formüller üzerinde çalışıyor. EYT'liler hem bu formülleri hem de ne zaman emekli olabileceğini merak ediyor.