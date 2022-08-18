Vav TV İzle
Haberler Ekonomi EYT’liler ilk maaşını ne zaman alacak? İşte Emeklilikte Yaşa Takılanların emeklilik takvimi

EYT’liler ilk maaşını ne zaman alacak? İşte Emeklilikte Yaşa Takılanların emeklilik takvimi

Emeklilikte Yaşa Takılanlara yönelik hazırlıklar sürerken, çözümün en geç Aralık'ta tamamlanması planlanıyor. EYT'lilerin emeklilik imkanına ise yeni yılla birlikte kavuşması bekleniyor. İşte izlenecek yol haritası ve emeklilik takvimi...

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
18.08.2022 11:57 - Son Güncelleme: 18.08.2022 12:35
EYT’liler ilk maaşını ne zaman alacak? İşte Emeklilikte Yaşa Takılanların emeklilik takvimi

Yaşa takılanlara emeklilik yolunu açacak düzenleme için hazırlıklar sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde oluşturulan ekip, EYT'lilere emeklilik yolunu açacak formüller üzerinde çalışıyor. EYT'liler hem bu formülleri hem de ne zaman emekli olabileceğini merak ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
EYT’liler ilk maaşını ne zaman alacak? İşte Emeklilikte Yaşa Takılanların emeklilik takvimi

ÖNCE KAPSAM BELİRLENECEK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde oluşturulan ekip, EYT'lilere yönelik çalışmalarının sonucunda alternatifli formüller hazırlayacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri de çalışmalara katılarak bu formüllerin maliyetini hesaplayacak. Hazırlanan çalışmalar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

EYT’liler ilk maaşını ne zaman alacak? İşte Emeklilikte Yaşa Takılanların emeklilik takvimi

ÖNCE YASA, SONRA YÖNETMELİK
Metin son şeklini almasının ardından TBMM gündemine gelecek. Yasa çıktıktan sonra uygulanması için de yönetmelikler çıkarılacak.

EYT’liler ilk maaşını ne zaman alacak? İşte Emeklilikte Yaşa Takılanların emeklilik takvimi

NE ZAMAN BAŞLAR?
Ardından da belirlenen kapsama göre emeklilik işlemleri başlayacak. Düzenlemenin en geç Aralık'a kadar hazırlanması bekleniyor. Eğer yasa Aralık'ta çıkarsa, yürürlük tarihinin de 2023'ün Ocak ayı olabileceği konuşuluyor.

EYT’liler ilk maaşını ne zaman alacak? İşte Emeklilikte Yaşa Takılanların emeklilik takvimi

YASA NE DİYOR?
Emekli aylıklarının bağlanma süreci ise bağlı olunan kuruma göre farklılık gösteriyor. Yasal mevzuata göre; SSK'lıların ve Bağ-Kur'luların aylığa hak kazanma şartlarını yerine getirmeleri halinde aylıkları, yazılı istek tarihini takip eden aybaşından itibaren başlıyor.

SON DAKİKA