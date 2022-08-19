Kira ve 2+1,3+1 daire fiyatları düşüyor! %30 zamla 1.500 TL! %50 de faiz desteği... Emekli, genç, şehit, gazi yakınlarına konut müjdesi!

Ev almak isteyen gencinden yaşlısına milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Konut müjdesi az önce geldi. Kira ve 2+1,3+1 daire fiyatları düşüyor. Emekli, genç, şehit, gazi yakınları faydalanabilecek. Açıklama Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan geldi. Kampanyanın Emlak Konut öncülüğünde başlayacağı duyurulurken detaylar da tek tek belirtildi. Buna göre kampanyada faiz ve alım desteği olacak, bu kampanya ile konut fiyatı ve kiralar daha da düşecek. 600 baz puan+ 600 bin! %30 zamla 1.500 TL! %50 de faiz desteği...