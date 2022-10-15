Ocak 2023'te %67.78 ZAM açıklandı! SSK'ya ve memura 10 bin 831 TL maaş! 3.500, 4.000 TL, 4.500 TL, 5.000 TL maaş alan emekli kaç TL zam alacak?
Son dakika haberi...Emekliler, Ocak zammını şimdiden merakla bekliyor. Emekli vatandaşların maaşlarına yeni yıl zammı Ocak ayında gerçekleşecek. Maaş zam oranları ise Ocak ayının ilk haftasında netlik kazanacak. 6 aylık verinin 3 aylık bölümü belli oldu. Şu ana kadar gerçekleşen oranlara göre en düşük maaş memurlarda 9 bin 105 liradan 10 bin 831 liraya, SSK'lılarda 4 bin 687 liradan 5 bin 524 liraya yükselecek. İşte 2023 Ocak zammı ile yeni maaş tablosu!
Ocak zammı için yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediliyor. Emekli ve memurların yeni maaşları için ipucu geldi. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'den çıkan yüzde 67.78'lik yıl sonu enflasyon tahminiyle SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 17.86, memurlar ve memur emeklilerine yüzde 18.96 zam göründü. Bu oranların maaşa etkisi merak edildi. Tahmin gerçekleşirse en düşük maaş memurlarda 9 bin 105 liradan 10 bin 831 liraya, SSK'lılarda 4 bin 687 liradan 5 bin 524 liraya yükselecek. Peki, emekli memur ocak ayında kaç TL zam alacak? SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları ne kadar olacak? İşte meslek meslek kalem kalem emekli memur maaşları!
SON DAKİKA Milyonlarca emekli ve memur heyecanla Ocak zammını bekliyor. Ocak'ta SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2022'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak.