EYT'lilere yılbaşında TAM EMEKLİLİK yolu! Kadın erkek 40-42-53-54 yaş çizgisi BELİRLENDİ!
EYT'liler büyük bir merakla Aralık ayı için günler sayıyor. Bakan Bilgin'in aralık ayını işaret etmesiyle birlikte EYT yasasının kapsamı detaylı bir şekilde araştırılıyor. Bilgin, düzenlemeye ilişkin, "Bütün sorunları aşmaya dönük kapsamlı bir düzenleme olduğunu şimdiden söyleyeyim. Bu, çok detaylı bir çalışma. Burada çok sayıda insan var, onların her birinin özel durumu söz konusu. " dedi. Peki, EYT son durum ne, ne zaman çıkacak? İşte yeni gelişmelerle kapsamlı EYT yasası...
EYT konusu günden güne yeni gelişmelerle karşımıza çıkmaya devam ediyor. Bakan Bilgin son olarak, EYT'nin Aralık ayında çözüme kavuşturulacağını belirterek, 'Bütün sorunları aşmaya dönük kapsamlı bir düzenleme olacak' ifadelerine yer verdi. Yaşa takılan milyonlarca vatandaş geri sayıma başladı. İlk aşamada 1.5 milyon kişi emekli olacak. 1999 yılından önce işe başlayan, 25 yılını dolduran erkeklerle, 20 yılını dolduran kadınlar yaş koşulu aranmaksızın emeklilik hakkını yakalayacak. Peki, EYT ne zaman çıkacak? EYT ile kimler emekli olabilecek? İşte merak edilen detaylar haberimizde!
Bakan Bilgin, EYT'nin Aralık'ta çözüme kavuşturulacağını belirterek, 'Bütün sorunları aşmaya dönük kapsamlı bir düzenleme olacak' dedi, düzenlemenin memnun edeceğini söyledi.
Milyonlarca çalışanın beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili düzenlemede sona yaklaşıldı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'nin Aralık ayında çözüme kavuşturulacağını söyledi.
Bilgin, düzenlemeye ilişkin, "Bütün sorunları aşmaya dönük kapsamlı bir düzenleme olduğunu şimdiden söyleyeyim. Bu, çok detaylı bir çalışma. Burada çok sayıda insan var, onların her birinin özel durumu söz konusu. Bireysel sorunları da kolektif bir sorunu çözer gibi çözeceğiz. O bakımdan çalışma hayatında insanların gelecekleriyle ilgili endişelerini giderecek bir şeffaf düzenleme gündeme gelecek" şeklinde konuştu.