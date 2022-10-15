Lise mezunu ve en az 7.700 TL maaşla! 14-31 Ekim İŞKUR güvenlik görevlisi personeli alım ilanları! İşte başvuru şartları

İşsizlik ile mücadele eden İŞKUR yeni bir ilan yayımladı. Yayımlanan ilanda hem silahlı hem de silahsız güvenlik görevlisi alınacağı duyuruldu. Emniyet görevlisi ilanı Türkiye geneli olup binlerce vatandaşın istihdam edilmesi planlanmaktadır. Bu ilanda adaylardan en az lise mezunu olması beklenmektedir.