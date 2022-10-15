Lise mezunu ve en az 7.700 TL maaşla! 14-31 Ekim İŞKUR güvenlik görevlisi personeli alım ilanları! İşte başvuru şartları
Güvenlik görevlisi ilanına müracaatlar ise İŞKUR sitesi üzerinden yapılmaktadır. İlana başvuracak adaylar yalnızca ikamet ettiği ilde ki ilanlara başvurabilmektedir. Peki, anında her vatandaşın dikkatini çeken güvenlik görevlisi iş ilanı amacıyla müracaat şartlarında neler var?
15.10.2022 09:48 - Son Güncelleme: 15.10.2022 09:48
İşsizlik ile mücadele eden İŞKUR yeni bir ilan yayımladı. Yayımlanan ilanda hem silahlı hem de silahsız güvenlik görevlisi alınacağı duyuruldu. Emniyet görevlisi ilanı Türkiye geneli olup binlerce vatandaşın istihdam edilmesi planlanmaktadır. Bu ilanda adaylardan en az lise mezunu olması beklenmektedir.
Güvenlik Görevlisi İş İlanı Başvuru Şartları Nedir?
Güvenlik görevlisi başvurularında adaylardan istenilen genel şartlar şu şekildedir. Adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve 18 yaşından ufak olmaması gerekmektedir.