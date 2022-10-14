Ocak 2023’te %67.78 ZAM açıklandı! SSK Bağkur’luya 5 bin 524 TL, memura 10 bin 831 TL maaş! 3.500, 4.000 TL, 4.500 TL, 5.000 TL maaş alan emekli kaç TL zam alacak?

Son dakika haberi...Emekliler, Ocak zammını şimdiden merakla bekliyor. Emekli vatandaşların maaşlarına yeni yıl zammı Ocak ayında gerçekleşecek. Maaş zam oranları ise Ocak ayının ilk haftasında netlik kazanacak. 6 aylık verinin 3 aylık bölümü belli oldu. Şu ana kadar gerçekleşen oranlara göre en düşük maaş memurlarda 9 bin 105 liradan 10 bin 831 liraya, SSK'lılarda 4 bin 687 liradan 5 bin 524 liraya yükselecek. İşte 2023 Ocak zammı ile yeni maaş tablosu!