Düşük ÖTV'de sadece 2 model kaldı! Araç alacaklar dikkat! ÖTV indiriminde son düzenleme!
Otomotiv sektöründe hareketli günler yaşanıyor. Geçtiğimiz ay ikinci el otomobil satışlarına getirilen '6 ay, 6 bin km' kısıtlaması, ikinci elde fiyatların düşeceği ve sıfır araca erişimin kolaylaşacağı beklentisi yaratmıştı. Fakat, yatırım amaçlı satışların önüne geçen bu uygulama, ikinci elde fiyatların sınırlı düşmesine, sıfır araç pazarının da Ağustos ayında yüzde 20'ye yakın daralmasına yol açtı. Öte yandan, fiyatların artması ile artık 2 model hariç tüm otomobillerin yüzde 80 ÖTV dilimine girmesi de, tüketicilerin haklı olarak ÖTV indirimi beklemesine yol açıyor. Vergilerin yükseldiği ve satışların düştüğü bir tablo, ÖTV indirimi için uygun şartların yerine geldiği izlenimi yaratsa da, bütçe hedefleri ne yazık ki bunun aksine işaret ediyor. İştr ÖTV indirimi hakkında son gelişmeler...
19.09.2022 15:15 - Son Güncelleme: 19.09.2022 15:15
Döviz kurlarında yılbaşından bu yana yaşanan hareketlilik, otomobil fiyatlarında da etkisini gösteriyor. Öte yandan, fiyatların artması ile artık 2 model hariç tüm otomobillerin yüzde 80 ÖTV dilimine girmesi de, tüketicilerin haklı olarak ÖTV indirimi beklemesine yol açıyor. Vergilerin yükseldiği ve satışların düştüğü bir tablo, ÖTV indirimi için uygun şartların yerine geldiği izlenimi yaratsa da, bütçe hedefleri ne yazık ki bunun aksine işaret ediyor.