Düşük ÖTV’de sadece 2 model kaldı! Araç alacaklar dikkat! ÖTV indiriminde son düzenleme!

Döviz kurlarında yılbaşından bu yana yaşanan hareketlilik, otomobil fiyatlarında da etkisini gösteriyor. Öte yandan, fiyatların artması ile artık 2 model hariç tüm otomobillerin yüzde 80 ÖTV dilimine girmesi de, tüketicilerin haklı olarak ÖTV indirimi beklemesine yol açıyor. Vergilerin yükseldiği ve satışların düştüğü bir tablo, ÖTV indirimi için uygun şartların yerine geldiği izlenimi yaratsa da, bütçe hedefleri ne yazık ki bunun aksine işaret ediyor.