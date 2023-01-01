Maaş, ikramiye, promosyon, tazminat yağmur misali yağacak! EYT'de kum saati doluyor! 1999 giriş + 5.000 primle YENİ YIL emeklilik tablosu!
EYT'de son gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 2023'te emekliliğine kavuşacak vatandaşlar böylelikle 7 kazanç kapısını da açmış olacak. Peki, EYT'lileri 2023'te neler bekliyor? İlk maaşlarını, promosyonlarını ne zaman alacaklar? İşte EYT'lilere dair tüm merak edilenler haberimizde!
01.01.2023 09:25 - Son Güncelleme: 01.01.2023 09:25
EYT hakkında tüm detaylar belli oldu. Heyecanla beklenen EYT düzenlemesi 7 kazanç yolunu açacak. Maaş, kıdem tazminatı, izin parası, bayram ikramiyesi, promosyona kadar elde edilecek kazanımlar emekli olacak kesimi büyük ölçüde rahatlatacak. Bilindiği üzere EYT'den SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ayrımı yapmaksızın 8 Eylül 1999 ve öncesinde çalışmaya başlayan ve yaş dışındaki emeklilik koşullarını yerine getiren herkes yararlanacak. Peki, EYT'de başvuru tarihi ne zaman sona erecek? EYT 3600 gün emeklilik şartları geçerli olacak mı? İşte 2023 EYT rehberi haberimizde!