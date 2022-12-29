Ocak 2023’te %29.55 ZAM! SSK, Bağkur’luya 6.072 TL, Memura 12.004 TL MAAŞ! 3.500 TL, 4.000 TL, 5.000 TL, 6.000 TL maaş alan kaç TL zam alacak?

BAKAN BİLGİN'DEN SON DAKİKA OCAK ZAMMI AÇIKLAMASI!

Bakan Bilgin'in açıklamalarıdan öne çıkanlar şu şekilde;

"MEMURU ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ"



"Toplu sözleşme açıktır, nasıl yapacağımız belli. Kamuoyunda "asgari ücrete yüzde 50 yapıldı, bize de olur mu" gibi fikirler duyuyoruz. Adı üzerinde asgari ücret bu. Memur yılda 2 defa alıyor. Enflasyon bell olduktan sonra memur zammını gözden geçireceğiz. Bütün çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Tahribattan koruyacak bir düzenleme yapacağız.

Asgari ücret alanların oranı yüzde 37. Bir kademe üzerinde alanlar var mı? Var. Biz genel durumu düzenleyen bir mekanizma olarka görüyoruz asgari ücreti. Biz geçen sene asgari ücrete yüzde 50 yaptık. Özel sektör de buna göre güncellemeler yaptı" ifadelerine yer verdi.