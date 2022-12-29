Ocak 2023'te %29.55 ZAM! SSK, Bağkur'luya 6.072 TL, Memura 12.004 TL MAAŞ! 3.500 TL, 4.000 TL, 5.000 TL, 6.000 TL maaş alan kaç TL zam alacak?
Asgari ücret, EYT düzenlemesinin çözüme kavuşmasının ardından şimdi gözler emekli memur zamlarına çevrildi. Yılbaşı sonrası tekrar çalışmaya başlayacak Meclis'in gündeminde emeklililer için 3 önemli gündem maddesi yer alacak. Bu bağlamda emeklilere refah payı verilmesi, en düşük emekli maaşının 5 bin-5 bin 500 lira bandına çekilmesi ve bayram ikramiyelerinin yükseltilmesi gibi konular kapsama alınacak. Peki, 2023'te emekli memurun maaşı kaç TL olacak? SSK, Bağkur maaşları kaç TL olacak? İşte merak edilen maaş hesabı tablosu haberimizde!
Milyonlarca emekli memur gözünü Ocak zammına çevirdi. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den konuya dair son dakika açıklama geldi. Bilgin, "Enflasyon belli olduktan sonra memur zammını gözden geçireceğiz. Bütün çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Tahribattan koruyacak bir düzenleme yapacağız." ifadelerine yer verdi. Bu gelişmelerin ardından arama motorlarında, "2023 Ocak'ta emekli memur maaşları kaç TL olacak?" sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Uzmanlardan gelen tahminlere göre 2023 Ocak ayı emekli memur zam tablosuna haberimizde yer verdik. İşte detaylar...
BAKAN BİLGİN'DEN SON DAKİKA OCAK ZAMMI AÇIKLAMASI!
Bakan Bilgin'in açıklamalarıdan öne çıkanlar şu şekilde;
"MEMURU ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ"
"Toplu sözleşme açıktır, nasıl yapacağımız belli. Kamuoyunda "asgari ücrete yüzde 50 yapıldı, bize de olur mu" gibi fikirler duyuyoruz. Adı üzerinde asgari ücret bu. Memur yılda 2 defa alıyor. Enflasyon bell olduktan sonra memur zammını gözden geçireceğiz. Bütün çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Tahribattan koruyacak bir düzenleme yapacağız.
Asgari ücret alanların oranı yüzde 37. Bir kademe üzerinde alanlar var mı? Var. Biz genel durumu düzenleyen bir mekanizma olarka görüyoruz asgari ücreti. Biz geçen sene asgari ücrete yüzde 50 yaptık. Özel sektör de buna göre güncellemeler yaptı" ifadelerine yer verdi.