EYT’liler emekli oluyor! Ocak'ta başvuru 1 Şubat'tan itibaren maaş | Emeklilikte Yaşa Takılanlar rehberi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği müjdeyle tüm EYT'lilere emeklilik yolu açıldı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili yasanın çıkmasının ardından Ocak'ta başvurular, 1 Şubat 2022'den itibaren de aylık hesabı başlayacak. Peki, Başvuru nasıl yapılacak? Borçlanmalar için bir kredi imkanı olacak mı? İsteğe bağlı sigorta emekli eder mi? EYT maaşında kesinti olacak mı? Takvim.com.tr, emeklilik yolları açılan EYT'lilerin merak ettiği tüm detaylar satır satır ele aldı.
30.12.2022 07:01 - Son Güncelleme: 30.12.2022 07:01
Tüm EYT'liler emeklilik heyecanı yaşıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesinin ardından yüzü gülen EYT'liler heyecanla yasayı beklemeye başladı.
■ Kim, ne zaman emekli olacak?
Prim ve yıl şartını tamamlayan EYT'liler uygulama yürürlüğe girer girmez başvuru yapabilecek. Primi eksik olanlar da şartları sağladıklarında emekli olacak.