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EYT’liler emekli oluyor! Ocak'ta başvuru 1 Şubat'tan itibaren maaş | Emeklilikte Yaşa Takılanlar rehberi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği müjdeyle tüm EYT'lilere emeklilik yolu açıldı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili yasanın çıkmasının ardından Ocak'ta başvurular, 1 Şubat 2022'den itibaren de aylık hesabı başlayacak. Peki, Başvuru nasıl yapılacak? Borçlanmalar için bir kredi imkanı olacak mı? İsteğe bağlı sigorta emekli eder mi? EYT maaşında kesinti olacak mı? Takvim.com.tr, emeklilik yolları açılan EYT'lilerin merak ettiği tüm detaylar satır satır ele aldı.

Çığıl Ön Yener
Takvim
30.12.2022 07:01 - Son Güncelleme: 30.12.2022 07:01
EYT’liler emekli oluyor! Ocak’ta başvuru 1 Şubat’tan itibaren maaş | Emeklilikte Yaşa Takılanlar rehberi

Tüm EYT'liler emeklilik heyecanı yaşıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesinin ardından yüzü gülen EYT'liler heyecanla yasayı beklemeye başladı.

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EYT’liler emekli oluyor! Ocak’ta başvuru 1 Şubat’tan itibaren maaş | Emeklilikte Yaşa Takılanlar rehberi

Prim ve yıl şartını tamamlayanlar yasa çıkar çıkmaz, tamamlayamayanlar da tamamladıklarında emekli aylığına kavuşacak.

Peki süreç nasıl işleyecek? İşte merak edilen tüm soruların yanıtları...

EYT’liler emekli oluyor! Ocak’ta başvuru 1 Şubat’tan itibaren maaş | Emeklilikte Yaşa Takılanlar rehberi

■ Kim, ne zaman emekli olacak?
Prim ve yıl şartını tamamlayan EYT'liler uygulama yürürlüğe girer girmez başvuru yapabilecek. Primi eksik olanlar da şartları sağladıklarında emekli olacak.

EYT’liler emekli oluyor! Ocak’ta başvuru 1 Şubat’tan itibaren maaş | Emeklilikte Yaşa Takılanlar rehberi

■ Başvuru nasıl yapılacak?
SSK ve Bağ-Kur'dan emekli olacaklar Sosyal Güvenlik Kurumu müdürlüklerine giderek ya da e-Devlet üzerinden başvuruda bulunabilecek. Emekli Sandığı'ndan emekli olacaklar çalıştığı kuruma dilekçe verecek.

EYT’liler emekli oluyor! Ocak’ta başvuru 1 Şubat’tan itibaren maaş | Emeklilikte Yaşa Takılanlar rehberi

e-Devlet üzerinden başvuruda şu yol izlenecek:

e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra 'gelir, aylık ödenek talep belgesinin verilmesi belgesi'ne tıklanacak.
Sayfada çıkan yeni başvuru sekmesi tıklanacak.

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