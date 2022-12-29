2000-2003-2008-2009-2010 sigorta + 3600, 3700, 3960 gün safir değerinde! O kişilere EYT'siz 15-16-18 yılla emeklilik! SSK, Bağkur yaş-sigorta-prim emeklilik TABLOSU 2023!
Emeklilikte 3 bin 600 ve 5 bin 400 rakamları sihirli. Birisi SSK'lılar için geçerli, diğeriyse Bağ-Kur ve memurlar için geçerli sayılıyor. 3.600 rakamı emeklilik için çok kritik bir süreyi ifade ediyor. Erken emeklilik için en önemli formüllerden birisi 15 yıl ve 3.600 gün. Bu emeklilikten faydalanmak için 9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olmak gerekiyor. 3600 günden emekli olmanın yanı sıra ikinci öneme sahip rakam ise '15'. Bu rakam sizin sigortalılık sürenizi belirliyor. Yani erken emekliliğin yolu 15 yıl sigortalılık ve 3 bin 600 prim gününe sahip olmaktan geçiyor. Peki, kimler bu haktan yararlanabiliyor? EYT'de 3600 günden emeklilik var mı? İşte erken emekliliğe götürecek formüller!
29.12.2022 19:34 - Son Güncelleme: 30.12.2022 10:57
İŞE GİRİŞ TARİHİ
Detaylara geçmeden önce hemen bir şartı daha işin başında söyleyelim. Bu emeklilikten faydalanmak için 9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olmak gerekiyor. Eğer bu tarihten önce bir işyerine girmiş ve SSK'lı olmuşsanız arkanıza yaslanın ve sizi erken emekli edecek formülü okumaya devam edin.
Bu tarihten sonra işe girmişseniz sizin için doğum, askerlik borçlanması gibi seçenekleri düşünmelisiniz.
Ne demiştik önce 3 bin 600 rakamı önemli. Bunun yanında ikinci öneme sahip rakamsa 15. Bu rakamsa sizin sigortalılık sürenizi belirliyor. Yani erken emekliliğin yolu 15 yıl sigortalılık ve 3 bin 600 prim gününe sahip olmaktan geçiyor.