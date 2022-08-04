Hesaplara 16.105 TL'ye kadar para yatırıldı! Henüz almayanlar posta yolu ile başvuru yapsın! 1,2,3, çocuklu annelere 4 müjde!

Devlet tarafından annelere bir çok maddi yardım yapılıyor. Örneğin, çalışsın ya da çalışmasın tüm annelere doğum yardımı ödeniyor. Bu destek için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri'ne ya da sosyal hizmet merkezlerine şahsen ya da posta yolu ile başvuru yapılabiliyor. Anneler bu destek kapsamında ilk çocuk için 300, ikinci çocuk için 400, üçüncü ve sonraki çocuklarda ise 600 lira ödeme alabiliyor. Doğum yardımının yanı sıra İŞKUR aracılığı ile de 16 bin 105 liraya kadar destek verilebiliyor. İşte detaylar...