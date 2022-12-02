👉Ocak 2023 SSK, Bağkur, Emekli sandığı zammı yüzde kaç? SSK emekli aylığı hesaplama! SON DAKİKA: Emekli maaşım en düşük ne kadar, kaç TL olacak?
SON DAKİKA EMEKLİ OCAK 2023 ZAMMI HABERLERİ! Emekliye Ocak 2023'te yüzde kaç zam geleceği ve yeni yılda emeklinin ne kadar maaş alacağına dair ipuçları geldi. 1 Aralık itibariyle ' Emekli maaşım en düşük ne kadar, kaç TL olacak? Ocak 2023 SSK, Bağkur, Emekli sandığı zammı yüzde kaç? ' soruları sıkça araştırılır oldu. İşte son gelişmeler...
Emekli Ocak 2023 maaş zammı hakkında araştırmalar hızlandı. Aralık ayına girmemiz ile birlikte milyonlarca çalışan ve emekli vatandaş Ocak zammı için son gelişmeleri yakından takip etmeye başladı. Asgari ücret, memur ve emekliye Ocak'ta kallavi zam gelecek. Özellikle emekli vatandaşlar ne kadar zam, kaç TL maaş alacaklarını merak ediyor. Peki Emekli maaşım en düşük ne kadar, kaç TL olacak? Ocak 2023 SSK, Bağkur, Emekli sandığı zammı yüzde kaç? İşte SSK emekli aylığı hesaplama...
EMEKLİNİN MEMURUN OCAK ZAMMINA 4'LÜ FORMÜL
Memurların, emeklilerin Ocak zammı adım adım yaklaşıyor. 4 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 10.84'e, memurların ve memur emeklilerinin yüzde 11.88'e ulaşırken, geriye 2 veri kaldı. Enflasyon tahminleri ise 4 farklı orana işaret ediyor.
Milyonlarca memur ve emeklinin gözü kulağı Ocak zammında. Ocak'ta SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranında zam yapılacak. Memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 8 toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı (ikinci 6 ayda yüzde 7'yi aşan oran üzerinden) yansıtılacak. Şu ana kadar Temmuz-Ekim enflasyon verisi belli oldu. 4 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 10.84 zam oluştu. Memurların ve memur emeklilerinin yüzde 8'lik Ocak artışı da enflasyon farkıyla yüzde 11.88'e ulaştı.
MEMURA EN AZ 10.186 TL
4 aylık enflasyona göre en düşük emekli aylığı Bağ-Kur esnafta 4 bin 197 liradan 4 bin 652, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 4 bin 687 liradan 5 bin 195 liraya çıkacak. 4 ayda oluşan yüzde 11.88'lik artışa göre de en düşük memur maaşı 9 bin 105 liradan 10 bin 186 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı 6 bin 78 liradan 6 bin 800 liraya çıkacak. Bu tutarlara Kasım ve Aralık verileri eklenecek. 3 Ocak'ta da zam oranı belli olacak. Artışlar merakla beklenirken, bazı ipuçları da bulunuyor. 4 ayrı zam tahmini var.
FORMÜL 1
İlk tahmin Orta Vadeli Program'dan (OVP) geldi. 2022 yılı enflasyon tahmini OVP'de yüzde 65 olarak yer aldı. Bu tahmin gerçekleşirse, yılın ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammının oranı yüzde 15.91 olacak. Memurların ve memur emeklilerinin artışı da enflasyon farkıyla yüzde 16.99'u bulabilecek.