Yılbaşı geliyor alışveriş fişeği çakıldı! 2- 5 Aralık 2022 aktüel kataloğu FİYAT LİSTESİ! A101, ŞOK, Tarım Kredi indirimlerini başlattı!
2023 yılına girmemize son 1 ay kaldı. Aralık ayı itibariyle zincir marketler indirim kampanyalarını güncelledi. Bu hafta üç zincir markete giden vatandaşlar onlarca üründe indirimle karşılaşacak. Bizler de Takvim.com.tr ekibi olarak 2 Aralık A101, ŞOK, Tarım Kredi marketlerinin yeni indirimli ürünlerinin tamamına liste halinde haberimizde yer verdik. Bu hafta A101'de Samsung 58AU7000 58" 4K Crystal Ultra HD TV 11.599,00 TL, Tarım Kredi'de Filiz çay 189,90 TL, ŞOK'ta da tuvalet kağıdı 99,90 TL'ye satılıyor. İşte tüm liste...
02.12.2022 09:33 - Son Güncelleme: 02.12.2022 09:35
A101, ŞOK, Tarım Kredi marketleri indirimlerini başlattı. 2 Aralık 2022 tarihi itibariyle 3 zincir markette onlarca ürün ucuz fiyata satılmaya başlandı. Günlerdir beklenen kampanyanın duyurulmasının ardından aktüel ürünler kataloğu merak konusu oldu. Peki bu hafta A101, ŞOK, Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde hangi ürünler indirimde? Yılbaşı geliyor alışveriş meşalesi yandı. Vatandaşlar marketlere akın etmeye başladı bile! İşte A101, ŞOK, Tarım Kredi marketleri aktüel ürünler kataloğu LİSTESİ TAMAMI...