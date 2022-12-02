Yılbaşı geliyor alışveriş fişeği çakıldı! 2- 5 Aralık 2022 aktüel kataloğu FİYAT LİSTESİ! A101, ŞOK, Tarım Kredi indirimlerini başlattı!

A101, ŞOK, Tarım Kredi marketleri indirimlerini başlattı. 2 Aralık 2022 tarihi itibariyle 3 zincir markette onlarca ürün ucuz fiyata satılmaya başlandı. Günlerdir beklenen kampanyanın duyurulmasının ardından aktüel ürünler kataloğu merak konusu oldu. Peki bu hafta A101, ŞOK, Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde hangi ürünler indirimde? Yılbaşı geliyor alışveriş meşalesi yandı. Vatandaşlar marketlere akın etmeye başladı bile! İşte A101, ŞOK, Tarım Kredi marketleri aktüel ürünler kataloğu LİSTESİ TAMAMI...