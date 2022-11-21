Ocak 2023 MEVCUT - YENİ zamlı maaş TABLOSU! Emekliye 5.533 TL, Memura 10.849 TL maaş! %68.02 zam + 10 puan ilave!

Emekli ve memurların Ocak zammı için neredeyse sayılı haftalar kaldı. Yeni veriler gelmeye devam ederken zamlı maaş hesapları değişti. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki enflasyon tahminine göre SSK, Bağkur, memur ve memur emeklilerinin yeni maaş oranları berlilendi. Buna göre emekliye yüzde 18.06, memura ve emeklisine yüzde 19.16 zam ufukta göründü. Bunların yanı sıra ek iyileştirme de gündemde. İşte yeni verilere göre emekli memur 2023 zamlı maaş tablosu!