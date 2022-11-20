Milyonlara asgari ücret müjdesi! Patronlardan yüzde 100 zamma onay: İşte konuşulan rakamlar

ENFLASYONA KARŞI KORUNMALI

İstanbul Perakendeciler Derneği (PERDER) Başkanı Faruk Güzeldere, çalışanların enflasyona karşı korunması gerektiğini belirtti. İşverenin çalışanını korumak için ara zam yaptığını hatırlatan Güzeldere, "Asgari ücrette bir yıllık enflasyon oranları baz alınıyor. Geçen yıl asgari ücreti baz aldığımızda 8 bin-8 bin 500 bandı bizim açımızdan makul. Ancak devlet teşvikleri çok önemli. Bizim de maliyetlerimiz çok ciddi oranda arttı. Özellikle sigorta primlerinde ciddi teşvik gerekiyor" dedi.