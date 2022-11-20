Milyonlara asgari ücret müjdesi! Patronlardan yüzde 100 zamma onay: İşte konuşulan rakamlar
2023 yılında asgari ücretin ne kadar olacağı milyonlarca çalışan tarafından merak ediliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmeleri 7 Aralık'ta başlayacak. Asgari ücret maratonu öncesinde çalışanları sevindiren bir gelişme yaşandı. İşçi ve işveren temsilcileri Ocak ayında yapılacak asgari ücret zammına ilişkin isteklerini sıralarken patronlar yüzde 100 zamma onay verdi.
2023 yılında asgari ücretlilere verilecek zamma ilişkin Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun görüşmeleri 7 Aralık'ta başlayacak. Hükümetin işçi ve işveren temsilcileri ile yapacağı toplantıların sonucunda 2023 yılında asgari ücretin ne kadar olacağı açıklanacak. Asgari ücret maratonu öncesinde işçi ve işveren temsilcileri yeni asgari ücret için isteklerini açıkladı.
Dünyanın yaşadığı enflasyon sarmalının Türkiye'de de yaşandığını belirten işverenler, çalışanların enflasyonun altında ezilmemesi gerektiği konusunda hemfikir. Sabah'ın haberine göre, asgari ücret zammında son bir yılın baz alındığına dikkat çeken işverenler, "Geçen yıl asgari ücret 4.250 TL oldu. Bir yıllık enflasyonun yüzde 85 olduğunu düşündüğümüzde asgari ücretin yüzde 100 zamla 4.250 TL'den 8.000-8.500 TL'ye çıkmasını normal buluyoruz" diyor. Maliyetlerin de arttığının altını çizen işverenler, asgari ücrette devlet teşviklerinin de olması gerektiğini vurguluyor.
ENFLASYONA KARŞI KORUNMALI
İstanbul Perakendeciler Derneği (PERDER) Başkanı Faruk Güzeldere, çalışanların enflasyona karşı korunması gerektiğini belirtti. İşverenin çalışanını korumak için ara zam yaptığını hatırlatan Güzeldere, "Asgari ücrette bir yıllık enflasyon oranları baz alınıyor. Geçen yıl asgari ücreti baz aldığımızda 8 bin-8 bin 500 bandı bizim açımızdan makul. Ancak devlet teşvikleri çok önemli. Bizim de maliyetlerimiz çok ciddi oranda arttı. Özellikle sigorta primlerinde ciddi teşvik gerekiyor" dedi.
Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi Onur Orakçıoğlu, asgari ücrete tabi çalışanların alım gücünün korunmasının önemli olduğunu kaydetti. Kiğılı Başkan Yardımcısı Hilal Suerdem ise, dünyanın ve ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik durumun herkesi etkilediğini belirterek, "Asgari ücret artışıyla birlikte maliyetler de artacak bu da enflasyonun artmasına neden olacak" ifadelerini kullandı