Ocak 2023 MAAŞ TABLOSU netleşti! Emekliye 7.334 TL, Memura 10.987 TL maaş! 6 Aylık enflasyon + Ek gösterge + Refah Payı + ek zam!
Milyonlarca memur ve emekli Ocak zammına odaklanmış durumda. Bir artış da yeni ek göstergeyle yaşanacak. 30 yıllık hizmeti olanlardan ek göstergesi 2200- 3000'den 3600'e çıkanların emekli aylığı bin 749 ile bin 971 artacak. Masada zam oranlarıyla alakalı farklı farklı formüller var. Peki, en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak? Memur ve emekli maaşları ne kadar olacak? İşte hesaplama!
2022 yılında emeklilerin beklentileri yüksek. Emekli ve memur maaşlarına 2022 Ocak ayında enflasyon oranında zam yapılacak. Enflasyon oranları tek tek açıklanıyor ve son 1 veri kaldı. Durum böyleyken "2022 emekli ve memur Ocak ayı zammı ne zaman belli olacak, ne kadar ve kaç TL olacak?" soruları emekli ve memur vatandaşlar doğrultusundan araştırılmaya başlandı. İşte bütün detaylar...
Avukat, il müdürü, ilçe müftüsü, bekçi, uzman erbaş/ jandarma, matematikçi, istatistikçi gibi 3000 ek göstergeli tüm kamu görevlilerinin ve yüksek yargıdaki müdürlerin de ek göstergeleri 3600'e çıkarılırken, daha önce ek göstergeden yararlanmayan yardımcı hizmetler sınıfı da ek göstergeden faydalandırılarak tüm memurlara ilave 600 puan verilecek. Genel müdür yardımcılarının ek göstergeleri 3600'den 4400'e; il müdür yardımcısı, şube müdürü ve ilçe müdürü gibi yöneticilerin ek göstergeleri de 2200'den 3000'e çıkarılacak.