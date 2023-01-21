İslam Memiş elinde altın olanları uyardı! Gram altında bu tarihe dikkat! Yeni rakamlar belli oldu! Gram altın, çeyrek altın tam altın, ata altın ne kadar oldu?
Gram altında yükselişler devam eder iken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yükselişteki emtialar hakkında ikazda bulundu. İslam Memiş, altın alacak kişileri uyardı. İşte haberin merak edilen bütün ayrıntıları. İslam Memiş; "Gram altın TL ekranlarda 1165 lira civarında. 1179-1184 lira aralığında. Ons altından kaynaklanan değer artışı görüyoruz. 1190 lira seviyesi yukarıda güçlü bir direnç seviyesi. Buradan tekrar kar satışı ile düşüş bekliyorum ancak önümüzdeki hafta 1230'ları konuşuyor olacağız. Altın alımı yapacak olanlar ons tarafını yakından takip etmeli" şeklinde konuştu.
Katıldığı bir televizyon programında 2023 senesinde altın fiyatları ön görülerini değerlendiren para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altında kademeli olarak beklediği yeni zirveleri belirtti. Kısa vadede bir geri çekilmeden de bahseden Memiş, "Alım fırsatını kaçırmayın" dedi. Peki gram altın, çeyrek altın tam altın, ata altın ne kadar oldu? İşte canlı altın fiyatları.
İslam Memiş'in Açıklamaları Şu Şekilde;
"Altın yıla hızlı bir yükselişle başladı, her geçen gün rekor tazeliyor. Ons altın yükseliyor.
Altın ve gümüşün düşüp düşmeyeceği konusunda açıklamalarda bulunan İslam Memiş, açıklamalarının yatırım tavsiyesi olmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Borsa İstanbul'da yüzde 0.89'luk değer artışı var. Borsa tarafında beklemeyi tercih ediyorum.
Yıl içinde dalgalanacak bir borsa endeksi takip ediyorum. Dip olarak 4400, zirve olarak 6500'ü takip edeceğim. Dolar TL ekranlarda 18.80. Serbest piyasalarda 19.04-07 aralığında dolar TL kuru var. Yine yatay süreç devam ediyor. Özellikle dolar endeksinin 102'inin altına sarkmasıyla biz içeride dolar TL kurunun baskılandığını görüyoruz" ifadelerini kullandı.
"Ons Tarafını Yakından Takip Etmeli"
Açıklamalarının devamında, altın onsu 1920 dolar, ons altında tekrar toparlanma olduğunu belirten İslam Memiş, enflasyon rakamlarının iyi gelmesinin ons altını pozitif etkilediğini belirtti. 1920 dolar seviyesinde olsa da İslam Memiş kar satışı beklentisinin devam ettiğini belirtti.