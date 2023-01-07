Gram altın için 1.450 TL açıklaması! O tarihte artışa geçecek! Bakan bir daha bakıyor! Son dakika altın fiyatları
İslam Memiş geçen günlerde gram altın bağlamında rekor rakamı bildirmişti. Yatırımcıları uyararak gram altının 1450 TL düzeyinde olacağını iddia etti. Altın fiyatları milyonlarca yatırımcının odağında olmaya devam etmekte. 2023 senesine rekor yükselişleri başlayan gram Altın bu hafta yeni rekorlara imza attı. ABD tarım dışı istihdam bilgilerinin beklentilerin altında gelmesiyle altın fiyatları yükseldi. Güncel Altın fiyatlarına bakan bir daha bakıyor. Yatırımcılar bugün güncel altın fiyatlarını merak edip aratıyor.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin politikalarına beklentilerin ötesinde devan edeceğine yönelik gelen sinyaller pazarları hareketlendirdi. Diğer yandan para pazarındaki fiyatlamalara göre Fed'in gelecek ay politika faizini 25 baz puan artıracağına yönelik beklentiler yüzde 59'a inerken, 50 baz puan öngörüleri ise yüzde 41 oranına yükseldi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın hakkında ön görülerini bildirmeye devam etmekte. İslam Memiş bu sene altın fiyatlarının yükseleceğini belirterek yatırımcıları uyardı. Altının gramının 1450 TL'leri göreceğini ifade eden Memiş bu yükseliş bağlamında beklenilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi. İşte çeyrek, yarım, tam ve 14-18-22 ve 24 ayar altın bilezik fiyatları.
İslam Memiş bu yıl ki gram altın beklentisinin 1450 TL seviyelerinde olduğunu ifade ederek bu durumun gerçekleşmemesini Merkez Bankasının koordinatlı bir şekilde baskılama sürecinden dolayı olduğunu söyledi ve ekledi; "Hatta dolar karşısındaki hiçbir enstrümanda teknik işlemedi.
Bu Aydan İtibaren Yukarı Yönlü Bir Yükseliş Olacak
İslam Memiş Ons altın fiyatlarının yeni yıl itibariyle 2 bin 300 dola seviyelerine çıkacağını açıklamalarına ekledi. Gram altın TL fiyatında ise 1450 TL rakamlarının beklenmeye devam edilmesi gerektiğini de açıkladı.
Bugün bin 105 TL seviyesine kadar yükselen altının dün bin 150 TL seviyesine çıktığını da belirtti. Böyle altın tüm zamanların rekorunu kırmış oldu. İslam Memiş açıklamalarına şöyle devam etti;