Gram altın için 1.450 TL açıklaması! O tarihte artışa geçecek! Bakan bir daha bakıyor! Son dakika altın fiyatları

İslam Memiş bu yıl ki gram altın beklentisinin 1450 TL seviyelerinde olduğunu ifade ederek bu durumun gerçekleşmemesini Merkez Bankasının koordinatlı bir şekilde baskılama sürecinden dolayı olduğunu söyledi ve ekledi; "Hatta dolar karşısındaki hiçbir enstrümanda teknik işlemedi.

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