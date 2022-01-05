Ocak 2022 zammı enflasyon farkı, ek zammıyla en düşük memur maaşı, emekli aylığı kaç TL? Bağ Kur SSK, emekli ve memurun hesabına yatacak para

Emekli Memur Maaş Zammı Ne Kadar Oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memur ve emeklilerin maaşları başta olmak üzere birçok alanda yeni zamlar belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz gün yapılan açıklamasında, toplu sözleşme ile memur ve emekli memur maaşlarında uygulanacak artı yüzde 5 oranının, 2022 ilk 6 ayı için yüzde 7,5'e çıkarıldığı duyurulmuştu.