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Haberler Ekonomi Ocak 2022 zammı enflasyon farkı, ek zammıyla en düşük memur maaşı, emekli aylığı kaç TL? Bağ Kur SSK, emekli ve memurun hesabına yatacak para

Ocak 2022 zammı enflasyon farkı, ek zammıyla en düşük memur maaşı, emekli aylığı kaç TL? Bağ Kur SSK, emekli ve memurun hesabına yatacak para

Emekli maaşlarına ilişkin 2022 yılına ait rakamlar nihayet netleşti. Öte yandan en düşük emekli maaşının 2 bin 500 TL olmasına ilişkin teklif Meclis'e de sunuldu. Emekli aylıklarında asgari ödeme miktarının 2.500 TL olacağının açıklanmasının ardından SSK, Bağ Kur ve Emekli Sandığı bünyesinde emekli aylığı alanlar ne kadar maaş alacaklarını merak etmeye başladı. İşte 2022 emekli maaşları.

takvim.com.tr
05.01.2022 15:42 - Son Güncelleme: 05.01.2022 15:42
Ocak 2022 zammı enflasyon farkı, ek zammıyla en düşük memur maaşı, emekli aylığı kaç TL? Bağ Kur SSK, emekli ve memurun hesabına yatacak para

Emekli Memur Maaş Zammı Ne Kadar Oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memur ve emeklilerin maaşları başta olmak üzere birçok alanda yeni zamlar belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz gün yapılan açıklamasında, toplu sözleşme ile memur ve emekli memur maaşlarında uygulanacak artı yüzde 5 oranının, 2022 ilk 6 ayı için yüzde 7,5'e çıkarıldığı duyurulmuştu.

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Ocak 2022 zammı enflasyon farkı, ek zammıyla en düşük memur maaşı, emekli aylığı kaç TL? Bağ Kur SSK, emekli ve memurun hesabına yatacak para

Böylece emekli memurların alacakları maaş oranları da yüzde 30,5 olarak belirlendi. 2022 Ocak ayı itibariyle bir memur emeklisinin alacağı en düşük maaş ise 4 bin 289 TL olarak belirlendi.

Ocak 2022 zammı enflasyon farkı, ek zammıyla en düşük memur maaşı, emekli aylığı kaç TL? Bağ Kur SSK, emekli ve memurun hesabına yatacak para

Memur ve memur emeklisi maaşlarına ek olarak zam ve yardım ödemeleri ile unvan ve derecelere göre memur emeklisinin alacağı maaş oranları da değişiklik gösterecektir. Sadece memur ve memur emeklisi için değil tüm emekli gruplarında 2022 Ocak ayı itibariyle zamlı maaşlar uygulanmaya başlayacak.

Ocak 2022 zammı enflasyon farkı, ek zammıyla en düşük memur maaşı, emekli aylığı kaç TL? Bağ Kur SSK, emekli ve memurun hesabına yatacak para

2022 En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Oldu?

En düşük emekli maaşında taban oranı 2.500 TL olarak belirlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklama sonrasında ortaya çıkan yeni oran tartışmaları da beraberinde getirdi.

Ocak 2022 zammı enflasyon farkı, ek zammıyla en düşük memur maaşı, emekli aylığı kaç TL? Bağ Kur SSK, emekli ve memurun hesabına yatacak para

Emekli maaşlarında enflasyon oranı kadar bir artış hali hazırda yapılacak. Bunun dışında asgari emekli maaşı oranına ulaşmayan maaşlar için en düşük oran 2 bin 500 TL olarak belirlendi.

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