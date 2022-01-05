Ocak 2022 zammı enflasyon farkı, ek zammıyla en düşük memur maaşı, emekli aylığı kaç TL? Bağ Kur SSK, emekli ve memurun hesabına yatacak para
Emekli maaşlarına ilişkin 2022 yılına ait rakamlar nihayet netleşti. Öte yandan en düşük emekli maaşının 2 bin 500 TL olmasına ilişkin teklif Meclis'e de sunuldu. Emekli aylıklarında asgari ödeme miktarının 2.500 TL olacağının açıklanmasının ardından SSK, Bağ Kur ve Emekli Sandığı bünyesinde emekli aylığı alanlar ne kadar maaş alacaklarını merak etmeye başladı. İşte 2022 emekli maaşları.
05.01.2022 15:42
- Son Güncelleme: 05.01.2022 15:42
Emekli Memur Maaş Zammı Ne Kadar Oldu?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memur ve emeklilerin maaşları başta olmak üzere birçok alanda yeni zamlar belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz gün yapılan açıklamasında, toplu sözleşme ile memur ve emekli memur maaşlarında uygulanacak artı yüzde 5 oranının, 2022 ilk 6 ayı için yüzde 7,5'e çıkarıldığı duyurulmuştu.