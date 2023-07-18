O zincir markette indirim az evvel başladı! 18-21 Temmuz 2023 BİM aktüel ürünler kataloğu! 20 TL bile değil 18'lisi 29,90!
Türkiye'nin önde gelen perakende zincirlerinden Bim, merakla beklenen yeni "Aktüel Ürünler Kataloğu"nu yayımladı. Tüketiciler, 18 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olan olan bu katalogla birbirinden cazip fırsatlarla karşılaşacak. Elektronik eşyalar, gıda ürünleri, ev tekstili, kişisel bakım ve daha birçok kategoride yer alan kaliteli ve uygun fiyatlı ürünler tüketicilerin beğenisine sunuldu. Bim Aktüel Ürünler Kataloğu'nda yer alan ürünler arasında teknoloji meraklıları için son model akıllı telefonlar ve tabletler, ev ihtiyaçlarını karşılayacak pratik ürünler öne çıkıyor. İşte BİM 18-21 Temmuz kataloğu.
18.07.2023 17:15 - Son Güncelleme: 18.07.2023 17:15
Bim aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Güncel katalog, Bim'in geniş ürün yelpazesinde yer alan birçok özel ürünü içeriyor. Müşteriler, elektronik cihazlardan ev eşyalarına, gıda ürünlerinden giyim ve aksesuarlara kadar pek çok kategorideki indirimli ürünleri keşfedebilecekler. Müşteriler, Bim mağazalarına giderek veya çevrimiçi platformları kullanarak bu kataloğdaki indirimli ürünlere erişebilirler. Peki bu hafta BİM'de neler var, hangi ürünler indirimde?