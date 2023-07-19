3600 ve 5000 primle kısmi emeklilik! 2. EYT torbası 50-55-56-58 yaşındakilere çıkacak! Staj, çıraklık...

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) getirdiği yeni düzenleme ile 3600 prim günü ile erken emeklilik imkanı sağlanıyor. Bu imkandan yararlanmak isteyenlerin belli şartları yerine getirmesi gerekiyor. İşçiler, emeklilik için gereken prim günü sayısını tamamladıktan sonra, erken emeklilik imkanından yararlanabilme fırsatı elde ediyorlar. Ancak, bu durumda yaş ve yıl şartlarına da dikkat etmek gerekiyor. Peki, kısmi emeklilik şartları değişecek mi? Kimler yararlanacak? İşte detaylar...