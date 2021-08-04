Kamu bankaları konut kredisi faizlerinde son durum! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank 100 ve 200 bin TL kredi hesaplama!

Vatandaşlar, banka kredilerine yöneldi. Bankaların tanıttığı düşük faizli konut kredisi imkanlarından yararlanmak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden incelemelerini sürdürüyor. Ev sahibi olmak isteyen pek çok vatandaş konut kredisi çekerek, ev alma imkânına sahip oluyor. Ev sahibi olmak isteyenlere özel fırsatlar sağlayan kamu bankaları, konut kredileriyle 1 yılı geri ödemesiz 15 yıla varan vadelerle finansman sağlayabilmekteydi. Kısa bir süre önce yapılan yeni düzenlemeyle 1 yıllık geri ödemesiz şartı ortadan kaldırıldı ancak vade süresi aynı şekilde devam ediyor.