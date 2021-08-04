Kamu bankaları konut kredisi faizlerinde son durum! Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank 100 ve 200 bin TL kredi hesaplama!
Ev almak isteyenler tarafından 3 önemli kamu bankası olan, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank kredi faiz oranları araştırılıyor. Özellikle en fazla tercih edilen krediler 100 ve 200 bin TL oluyor. Peki, Kredi faiz oranları 2021 nasıl? Güncel Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank kredi faiz oranları ne kadar? Ev sahibi olmak isteyenlere özel fırsatlar gerçekleştiren kamu bankaları, konut kredileriyle 1 senesi geri ödemesiz 15 seneye varan vadelerle finansman sağlayabilmekteydi. Kısa bir vakit evvelce oluşturulan yeni düzenlemeyle 1 senelik geri ödemesiz koşulu ortadan kaldırıldı fakat vade zamanı aynı şekilde devam ediyor.
04.08.2021 11:30
- Son Güncelleme: 04.08.2021 11:30
Vatandaşlar, banka kredilerine yöneldi. Bankaların tanıttığı düşük faizli konut kredisi imkanlarından yararlanmak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden incelemelerini sürdürüyor. Ev sahibi olmak isteyen pek çok vatandaş konut kredisi çekerek, ev alma imkânına sahip oluyor. Ev sahibi olmak isteyenlere özel fırsatlar sağlayan kamu bankaları, konut kredileriyle 1 yılı geri ödemesiz 15 yıla varan vadelerle finansman sağlayabilmekteydi. Kısa bir süre önce yapılan yeni düzenlemeyle 1 yıllık geri ödemesiz şartı ortadan kaldırıldı ancak vade süresi aynı şekilde devam ediyor.