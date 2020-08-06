Milyonların beklediği yasa çıktı! Tamamını devlet karşılayacak: 2.868 lira teşvik

Tabi, prim teşvikinin de belirli limitleri var. Buna göre işverene her bir ay için sağlanacak prim destek süresi; kısa çalışma ödeneği alanlar için sigortalının kısa çalışma ödeneği aldığı aylık ortalama gün sayısı ile sınırlı olacak. Nakdi ücret desteğinden yararlandırılanlar içinse prim desteği, nakdi ücret desteği aldıkları aylık ortalama gün sayısını geçmeyecek.



Destek tutarına gelince. Asgari ücretli bir çalışan için yararlanılacak en yüksek destek tutarı 956 lira. Yani, işveren, üç ay boyunca, asgari ücretli her bir çalışan için aylık 956 lira prim teşviki alacak, üç ay toplamında da bu tutar 2.868 lira olacak.