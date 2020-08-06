Milyonların beklediği yasa çıktı! Tamamını devlet karşılayacak: 2.868 lira teşvik
Milyonlarca çalışan ve işverenin beklediği yasa çıktı. Kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği alan işyerleri normal çalışma düzenine geçerlerse üç ay boyunca sosyal güvenlik primlerinin tamamını devlet karşılayacak. Bu da asgari ücretli bir çalışan için toplam 2.868 lira teşvik anlamına geliyor.
Koronavirüs salgını kaynaklı zorlayıcı sebebe bağlı olarak özel sektör işyerlerinde kısa çalışma ödeneğinden yararlananlar ile bu süreçte işvereni tarafından ücretsiz izne çıkartılıp da nakdi ücret desteği alanlar; çalıştıkları işyerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönmeleri halinde, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren paylarının tamamı 3 ay boyunca İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak. Uygulama sene sonuna kadar sürecek.
SENE SONUNA KADAR SÜRECEK
Yasadan da anlaşılacağı üzere prim teşvikinden yararlanacak işyerlerinin öncelikli olarak normal çalışma düzenine dönmesi gerekiyor. Destek; kısa çalışma ödeneği alan işyerleri ile koronavirüs döneminde çalışanını ücretsiz izne çıkartarak, nakdi ücret desteğinden yararlanan işyerlerine verilecek ve kısa çalışma ödeneği bittikten sonraki aydan itibaren işveren teşvikten yararlanabilecek. Örneğin, işveren, ağustos ayında normal çalışma düzenine döner ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanmazsa; eylül ayından itibaren üç ay boyunca, yani kasım ayı sonuna kadar prim teşviki alabilecek.
Tabi, prim teşvikinin de belirli limitleri var. Buna göre işverene her bir ay için sağlanacak prim destek süresi; kısa çalışma ödeneği alanlar için sigortalının kısa çalışma ödeneği aldığı aylık ortalama gün sayısı ile sınırlı olacak. Nakdi ücret desteğinden yararlandırılanlar içinse prim desteği, nakdi ücret desteği aldıkları aylık ortalama gün sayısını geçmeyecek.
Destek tutarına gelince. Asgari ücretli bir çalışan için yararlanılacak en yüksek destek tutarı 956 lira. Yani, işveren, üç ay boyunca, asgari ücretli her bir çalışan için aylık 956 lira prim teşviki alacak, üç ay toplamında da bu tutar 2.868 lira olacak.