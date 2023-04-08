EYT’liye toplu para! Kim, ne kadar alacak? Kaç günlük fark ödenecek?
Emekli aylığı bağlama işlemi tamamlanan emekliler aynı ayda aylık, ikramiye, promosyon ve fark ödemesine kavuşuyor. 7 bin 500 liralık taban tutardan ödeme alan emekli, maaş gününe ve seçtiği bankaya göre 18 bin ile 25 bin 250 lira arasında para alabiliyor.
08.04.2023 06:53 - Son Güncelleme: 08.04.2023 06:53
Emeklilik başvurusu yapan EYT'lilerden aylık bağlama işlemi tamamlananlar aynı ay içerisinde 4 ayrı kazanca birden kavuşuyor. Bunların ilkini fark ödemeleri oluşturuyor.
FARK HESABI
Ayın 1'i ile yaşlılık aylığı tahsis numarasının son rakamına göre belirlenen maaş ödeme tarihi arasındaki süre için fark ödemesi yapılıyor. Maaş ödeme günü ayın 17'si olana 16 günlük ödeme veriliyor.
EN AZ 9.500 TL MAAŞ VE İKRAMİYE
Aylık bağlama işlemi tamamlananlara fark ödemeleri başlarken, bunu 14 Nisan'da başlayacak emekli aylığı ve bayram ikramiyesi ödemeleri izleyecek.
Meclis'ten geçen yasa kapsamında ek ödeme dahil en az 7 bin 500 lira aylık yatırılırken, Ramazan Bayramı ikramiyesi olarak da tüm emeklilere 2 bin lira verilecek.