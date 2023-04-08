EYT’liye toplu para! Kim, ne kadar alacak? Kaç günlük fark ödenecek?

Maaş günü ayın 28'i olan da 27 günlük fark alıyor. Ek ödeme dahil 7 bin 500 lira maaş alacak emekliye eğer 16 günlük fark alacaksa ödenecek tutar 4 bin lira, 27 günlük fark alacaksa 6 bin 750 lira oluyor.