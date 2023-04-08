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Haberler Ekonomi EYT’liye toplu para! Kim, ne kadar alacak? Kaç günlük fark ödenecek?

EYT’liye toplu para! Kim, ne kadar alacak? Kaç günlük fark ödenecek?

Emekli aylığı bağlama işlemi tamamlanan emekliler aynı ayda aylık, ikramiye, promosyon ve fark ödemesine kavuşuyor. 7 bin 500 liralık taban tutardan ödeme alan emekli, maaş gününe ve seçtiği bankaya göre 18 bin ile 25 bin 250 lira arasında para alabiliyor.

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
08.04.2023 06:53 - Son Güncelleme: 08.04.2023 06:53
EYT’liye toplu para! Kim, ne kadar alacak? Kaç günlük fark ödenecek?

Emeklilik başvurusu yapan EYT'lilerden aylık bağlama işlemi tamamlananlar aynı ay içerisinde 4 ayrı kazanca birden kavuşuyor. Bunların ilkini fark ödemeleri oluşturuyor.

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EYT’liye toplu para! Kim, ne kadar alacak? Kaç günlük fark ödenecek?

FARK HESABI
Ayın 1'i ile yaşlılık aylığı tahsis numarasının son rakamına göre belirlenen maaş ödeme tarihi arasındaki süre için fark ödemesi yapılıyor. Maaş ödeme günü ayın 17'si olana 16 günlük ödeme veriliyor.

EYT’liye toplu para! Kim, ne kadar alacak? Kaç günlük fark ödenecek?

Maaş günü ayın 28'i olan da 27 günlük fark alıyor. Ek ödeme dahil 7 bin 500 lira maaş alacak emekliye eğer 16 günlük fark alacaksa ödenecek tutar 4 bin lira, 27 günlük fark alacaksa 6 bin 750 lira oluyor.

EYT’liye toplu para! Kim, ne kadar alacak? Kaç günlük fark ödenecek?

EN AZ 9.500 TL MAAŞ VE İKRAMİYE
Aylık bağlama işlemi tamamlananlara fark ödemeleri başlarken, bunu 14 Nisan'da başlayacak emekli aylığı ve bayram ikramiyesi ödemeleri izleyecek.

EYT’liye toplu para! Kim, ne kadar alacak? Kaç günlük fark ödenecek?

Meclis'ten geçen yasa kapsamında ek ödeme dahil en az 7 bin 500 lira aylık yatırılırken, Ramazan Bayramı ikramiyesi olarak da tüm emeklilere 2 bin lira verilecek.

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