Gözler oradaydı! Açıklama yapıldı! Bu ay alınacak! 1.600 TL yardımlardan anında faydalanın!
Devlet, zor durumda bulunan hastalara ve bakıma muhtaç kişiler için yakınlarının bakmasını teşvik ederek ekstradan bir yardım yapmaktadır. Devlet bakılması gereken hastalara evinde bakan kişilere karşılıksız olarak ödeme yapmaktadır.
06.10.2022 09:15 - Son Güncelleme: 06.10.2022 09:15
Bir kişinin bir kişiye bakarak evde bakım ödemesi alması istiyorsa eğer Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda ki gerekli her maddeye uyması gerekmektedir. Evinde engelli yakını ya da engelli olan bireyler var ise bakan kişilere devlet tarafından belirli bir miktarda ödeme yapılmaktadır. Bu ödeme miktarı 1509 lira iken Temmuz ayında 1625 TL'ye yükseltildi.