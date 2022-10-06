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Gözler oradaydı! Açıklama yapıldı! Bu ay alınacak! 1.600 TL yardımlardan anında faydalanın!

Devlet, zor durumda bulunan hastalara ve bakıma muhtaç kişiler için yakınlarının bakmasını teşvik ederek ekstradan bir yardım yapmaktadır. Devlet bakılması gereken hastalara evinde bakan kişilere karşılıksız olarak ödeme yapmaktadır.

takvim.com.tr
06.10.2022 09:15 - Son Güncelleme: 06.10.2022 09:15
Gözler oradaydı! Açıklama yapıldı! Bu ay alınacak! 1.600 TL yardımlardan anında faydalanın!

Bir kişinin bir kişiye bakarak evde bakım ödemesi alması istiyorsa eğer Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda ki gerekli her maddeye uyması gerekmektedir. Evinde engelli yakını ya da engelli olan bireyler var ise bakan kişilere devlet tarafından belirli bir miktarda ödeme yapılmaktadır. Bu ödeme miktarı 1509 lira iken Temmuz ayında 1625 TL'ye yükseltildi.

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Gözler oradaydı! Açıklama yapıldı! Bu ay alınacak! 1.600 TL yardımlardan anında faydalanın!

Bakım ücretleri sayesinde önemli bir teşvikten de söz edebiliyoruz. Burada birtakım kriterleri tam olarak karşılıyor olmanız da gerekiyor. Ancak bu sayede üst düzeyde bir gelir imanı elde etmeniz de mümkün oluyor!

Gözler oradaydı! Açıklama yapıldı! Bu ay alınacak! 1.600 TL yardımlardan anında faydalanın!

Devlet Bakım Hizmeti Sağlıyor

Devlet bakıma muhtaç kişiler için ücretsiz olarak bakım evlerinde bakımlarını sağlamaktadır. Hasta yaşlı ya da çocuklar için bakımını üstlenecek herhangi bir kişi yok ise veya bakımlarını üstlenmek istemeyen bir kişi yok ise ücretsiz olarak bakım hizmeti sunmaktadır.

Gözler oradaydı! Açıklama yapıldı! Bu ay alınacak! 1.600 TL yardımlardan anında faydalanın!

Fakat bir engelli yakını ya da ailenizde bir engelliye bakmakla yükümlü iseniz devlet size belli bir tutar da maddi yardım sağlamaktadır.

Gözler oradaydı! Açıklama yapıldı! Bu ay alınacak! 1.600 TL yardımlardan anında faydalanın!

Bu yardım geçtiğimiz aylarda 1.509 Lirayken Temmuz ayı içerisinde bu yardım 1625 TL olmuştur.

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