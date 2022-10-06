Gözler oradaydı! Açıklama yapıldı! Bu ay alınacak! 1.600 TL yardımlardan anında faydalanın!

Bir kişinin bir kişiye bakarak evde bakım ödemesi alması istiyorsa eğer Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda ki gerekli her maddeye uyması gerekmektedir. Evinde engelli yakını ya da engelli olan bireyler var ise bakan kişilere devlet tarafından belirli bir miktarda ödeme yapılmaktadır. Bu ödeme miktarı 1509 lira iken Temmuz ayında 1625 TL'ye yükseltildi.