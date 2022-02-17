Vav TV İzle
Haberler Ekonomi O şartları taşıyanlar yararlanabiliyor! Faturası ile PTT’ye gelen nakit parayı kapıyor! Elektrik desteği başvurusu için…

O şartları taşıyanlar yararlanabiliyor! Faturası ile PTT’ye gelen nakit parayı kapıyor! Elektrik desteği başvurusu için…

Tüm illerden vatandaşların yoğun bir şekilde araştırdığı konulardan biri elektrik desteği oluyor ve faturalarını ödemekte zorlanan dar gelirli aileler bu sayede rahat bir nefes almayı hayal ediyor. Devletin belli başlı kişilere sağladığı bu imkandan yararlanmak isteyenler faturası ile birlikte PTT'ye giderek nakit parayı alıyor. Elektrik fatura desteği başvurusu yapmak isteyenler nasıl ve nereden yapıldığını, başvuru şartlarının neler olduğunu öğrenmek istiyor. İşte ayrıntılar!

17.02.2022 10:20 - Son Güncelleme: 17.02.2022 10:20
Faturası ile PTT’ye gelen nakit parayı kapıyor! O şartları taşıyanlar yararlanabiliyor! Elektrik desteği başvurusu için…

Ülkemizde dar gelirli ailelere sağlanan destekler çeşitlenerek sürüyor ve Faturası ile PTT'ye gelen nakit parayı kapıyor. Vatandaşların ekonomik olarak rahat bir nefes almalarını sağlayan faturalarını ödemekte zorlananlara maddi yardımda bulunan devlet belli başlı şartları taşıyanlara elektrik faturası yardımı yapıyor. Elektrik desteği başvurusu için neler yapılması gerektiği, başvuruların nereden alındığı gibi bilgiler de merak konusu oluyor. İşte elektrik faturası desteği hakkında merak edilenler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Faturası ile PTT’ye gelen nakit parayı kapıyor! O şartları taşıyanlar yararlanabiliyor! Elektrik desteği başvurusu için…

ELEKTRİK DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Elektrik faturası desteği almak isteyen ve halihazırda devletten sosyal yardım alan ihtiyaç sahipleri kimliği ve elektrik faturası ile PTT şubelerine giderek fatura desteğinden yararlanabiliyor.

Faturası ile PTT’ye gelen nakit parayı kapıyor! O şartları taşıyanlar yararlanabiliyor! Elektrik desteği başvurusu için…

Evde bakım yardımı almasa da kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağılı olanlara da benzer şekilde 200 liraya kadar elektrik fatura desteği sağlanıyor.

Faturası ile PTT’ye gelen nakit parayı kapıyor! O şartları taşıyanlar yararlanabiliyor! Elektrik desteği başvurusu için…

Yeni dönemde bu destekten faydalanmak isteyen kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağlı yaşayan kişiler evlerinden çıkmadan internet üzerinden destek başvurusu yapabilecek.

Faturası ile PTT’ye gelen nakit parayı kapıyor! O şartları taşıyanlar yararlanabiliyor! Elektrik desteği başvurusu için…

Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi;

Elektrik tüketim desteği programı kapsamında son 3 senede yıllık ortalama 2,1 milyon haneye toplamda 6,4 milyar lira kaynak tahsis edilmiştir.

SON DAKİKA