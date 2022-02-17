O şartları taşıyanlar yararlanabiliyor! Faturası ile PTT’ye gelen nakit parayı kapıyor! Elektrik desteği başvurusu için…

Ülkemizde dar gelirli ailelere sağlanan destekler çeşitlenerek sürüyor ve Faturası ile PTT'ye gelen nakit parayı kapıyor. Vatandaşların ekonomik olarak rahat bir nefes almalarını sağlayan faturalarını ödemekte zorlananlara maddi yardımda bulunan devlet belli başlı şartları taşıyanlara elektrik faturası yardımı yapıyor. Elektrik desteği başvurusu için neler yapılması gerektiği, başvuruların nereden alındığı gibi bilgiler de merak konusu oluyor. İşte elektrik faturası desteği hakkında merak edilenler!