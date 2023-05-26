EYT’LİYE ÇİFT İKRAMİYE! Emekli maaşını bekleyen EYT'li dikkat! Başvuru tarihi önemli
Emekli maaşını bekleyen EYT'lilere başvuru tarihine göre çift ikramiye imkanı olacak. Tüm emeklilere ödenen ikramiyenin ikincisinde üstelik artış da gündemde. İşte detayları...
EYT düzenlemesiyle milyonlara emeklilik yolu açıldı. Prim ve yıl şartını tamamlayıp aylık başvurusunu yapanların büyük bölümüne maaşı bağlanırken, işlemlerinin tamamlanmasını bekleyenleri toplu ödeme bekliyor. Bu kişilere biriken tüm aylıkları verilirken, yapılacak ödemeler arasında bayram ikramiyesi de olacak.
KİMLER ÇİFT ÖDEME ALACAK?
31 Mart'a kadar emekli aylığı başvurusu yapmış olanlar, işlemleri tamamlanır tamamlanmaz geçtiğimiz ay verilen 2 bin lira tutarındaki Ramazan Bayramı ikramiyesini de alacak.
Yani bayram ikramiyesini kaçırmış olmayacaklar. Bu kişilere Haziran ayında da Kurban Bayramı ikramiyesi verilecek. Yani bu yılki iki bayram ikramiyesinden de faydalanmış olacaklar. Nisan ve Mayıs ayında emeklilik başvurusu yapanlar ise Kurban Bayramı ikramiyesinden yararlanacak.
NE KADAR ARTIŞ OLUR?
Üstelik Kurban Bayramı ikramiyesinde artış gündemde. Nisan'da bin 100 liradan yaklaşık yüzde 82 artışla 2 bin liraya yükseltilen ikramiyede yeni artış sinyali geldi.
Bu artışın 28 Haziran'dan önce verilecek Kurban Bayramı ikramiyesi ödemesine yansıtılması bekleniyor. İkramiyenin yapılacak zam ile en az 2 bin 500 lira olması beklenirken, 3 bin 500 liraya varan tutarlar konuşuluyor.