EYT’LİYE ÇİFT İKRAMİYE! Emekli maaşını bekleyen EYT’li dikkat! Başvuru tarihi önemli

Yani bayram ikramiyesini kaçırmış olmayacaklar. Bu kişilere Haziran ayında da Kurban Bayramı ikramiyesi verilecek. Yani bu yılki iki bayram ikramiyesinden de faydalanmış olacaklar. Nisan ve Mayıs ayında emeklilik başvurusu yapanlar ise Kurban Bayramı ikramiyesinden yararlanacak.