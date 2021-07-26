İşte sahibinden 2. elde en çok rağbet gören otomobiller! Çip krizi 2. el piyasasına yaradı!

Bunlarda hararet ve yağ eksiltme olayı çok oluyor. Yeni arabalarda ise pek sorun olmuyor. Onlar da bakımdan bakıma kendi servislerine gidiyorlar. 2. el otomobillere olan ilgi bizi olumlu etkiledi. Sıfır araba almayanlar servise değil de sanayiye gelmeyi tercih ediyor.