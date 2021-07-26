Vav TV İzle

İşte sahibinden 2. elde en çok rağbet gören otomobiller! Çip krizi 2. el piyasasına yaradı!

Koronavirüs döneminde sıfır otomobiller çip krizi nedeniyle üretilemeyince araba sahibi olmak isteyenler sahibinden 2. el arabalara yöneldi. İkinci el piyasasında en çok rağbet gören otomobilleri ise sektör temsilcileri açıkladı.

26.07.2021 13:55 - Son Güncelleme: 26.07.2021 13:55
İşte sahibinden 2. elde en çok rağbet gören otomobiller! Çip krizi 2. el piyasasına yaradı!

Pandemi sonrası hareketlenen 2. el otomobil piyasasında en çok 80 ile 150 bin bandındaki araçların rağbet görmesi sanayi esnafına yaradı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İşte sahibinden 2. elde en çok rağbet gören otomobiller! Çip krizi 2. el piyasasına yaradı!

Son iki yıldır sıfır otomobil fiyatlarında yaşanan afaki artış nedeniyle düşük model araç almak zorunda kalan vatandaşlar, rutin bakım ve karşılaştıkları arızalar nedeniyle sanayinin yolunu tutmak zorunda kalıyor.

İşte sahibinden 2. elde en çok rağbet gören otomobiller! Çip krizi 2. el piyasasına yaradı!

Piyasaya çok fazla sıfır araç girmemesinden dolayı arıza yapan eski model otomobiller, oto tamircilerinin işlerini artmasına neden oluyor.

İşte sahibinden 2. elde en çok rağbet gören otomobiller! Çip krizi 2. el piyasasına yaradı!

"SANAYİYE ESKİ ARABALAR DAHA ÇOK GELİYOR"
Samsun Gülsan Sanayi Sitesi'nde 26 yıldır otomobil tamir eden usta Caner Akıncı, "Bayram sonrası işler gayet yoğun. Bakım yaptırmayan birçok kişi aracını sanayiye getirdi. Şu dönemde genelde 'hararet' ile ilgili sıkıntı yaşayan araçlar geliyor. Eski arabalar daha çok sanayiye geliyor.

İşte sahibinden 2. elde en çok rağbet gören otomobiller! Çip krizi 2. el piyasasına yaradı!

Bunlarda hararet ve yağ eksiltme olayı çok oluyor. Yeni arabalarda ise pek sorun olmuyor. Onlar da bakımdan bakıma kendi servislerine gidiyorlar. 2. el otomobillere olan ilgi bizi olumlu etkiledi. Sıfır araba almayanlar servise değil de sanayiye gelmeyi tercih ediyor.