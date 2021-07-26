İşte sahibinden 2. elde en çok rağbet gören otomobiller! Çip krizi 2. el piyasasına yaradı!
Koronavirüs döneminde sıfır otomobiller çip krizi nedeniyle üretilemeyince araba sahibi olmak isteyenler sahibinden 2. el arabalara yöneldi. İkinci el piyasasında en çok rağbet gören otomobilleri ise sektör temsilcileri açıkladı.
26.07.2021 13:55
- Son Güncelleme: 26.07.2021 13:55
"SANAYİYE ESKİ ARABALAR DAHA ÇOK GELİYOR"
Samsun Gülsan Sanayi Sitesi'nde 26 yıldır otomobil tamir eden usta Caner Akıncı, "Bayram sonrası işler gayet yoğun. Bakım yaptırmayan birçok kişi aracını sanayiye getirdi. Şu dönemde genelde 'hararet' ile ilgili sıkıntı yaşayan araçlar geliyor. Eski arabalar daha çok sanayiye geliyor.