O şart artık yok! Derhal 316 TL verilecek! SGK’ya dilekçe vermeden başvurabilirsiniz!

SGK'ya talep dilekçesi vermeden başvurabilirsiniz. Vatandaşlar verilen destekler arasında yer alan emzirme ödeneği, bebek bekleyen ailelerin merak ettiği konulardan birisi olarak karşımıza çıkıyor. Bu ödeneği almak için bazı şartların karşılanması gerekiyor. Emzirme ödeneği kapsamında doğum yapan vatandaşa 316 lira ödeme sağlanıyor.İşte detaylar...