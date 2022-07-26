İstifa edene kıdem tazminatı fırsatı! Milyonlarca çalışan bunu bilmiyor
İş hayatına başladığımız günden itibaren bazı haklarımız bulunuyor. Bunlardan biri de kıdem tazminatı. Kıdem tazminatına hak kazanabilmek için aynı iş yerinde en az 1 yıl çalışmak gerekiyor. Öte yandan kıdem tazminatı alabilmek için işverenin sözleşmeyi feshetmesi gerekiyor. Ancak kıdem tazminatı alabilmek için bir durum daha var. İstifa eden çalışan bile bu koşullar varsa eğer kıdem tazminatı alabilir. İşte Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in Yeni Asır'da kaleme aldığı yazısı
26.07.2022 08:33 - Son Güncelleme: 26.07.2022 08:33
Yasalarımız hem çalışanı hem de işvereni koruyan düzenlemeler içeriyor. Özellikle İş kanunumuzun 24. maddesi işçinin haklarını korurken 25. Maddesi de işvereni koruyan düzenlemeler içeriyor. Kanunda 'haklı fesih' olarak nitelendirilen bu düzenlemeler ile hem işçi tazminatını alıp ayrılabiliyor hem de işveren şartlar oluştuğunda işçisini tazminat vermeden işten çıkartabiliyor.
1 YIL SÜRE ŞARTI BULUNUYOR
Kıdem tazminatı alabilmek için genel anlamıyla en az 1 yıl çalışmış olmak gerekiyor. Ancak işten istifa etmeden kendi isteği ve kusuru dışında çıkartılmış olma şartı da bulunuyor.