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Haberler Ekonomi İstifa edene kıdem tazminatı fırsatı! Milyonlarca çalışan bunu bilmiyor

İstifa edene kıdem tazminatı fırsatı! Milyonlarca çalışan bunu bilmiyor

İş hayatına başladığımız günden itibaren bazı haklarımız bulunuyor. Bunlardan biri de kıdem tazminatı. Kıdem tazminatına hak kazanabilmek için aynı iş yerinde en az 1 yıl çalışmak gerekiyor. Öte yandan kıdem tazminatı alabilmek için işverenin sözleşmeyi feshetmesi gerekiyor. Ancak kıdem tazminatı alabilmek için bir durum daha var. İstifa eden çalışan bile bu koşullar varsa eğer kıdem tazminatı alabilir. İşte Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in Yeni Asır'da kaleme aldığı yazısı

26.07.2022 08:33 - Son Güncelleme: 26.07.2022 08:33
İstifa edene kıdem tazminatı fırsatı! Milyonlarca çalışan bunu bilmiyor

Yasalarımızda tarif edilen haklı fesih şartları oluştuğunda işçiler istifa ederek tazminat alabiliyor. Sözleşmeye uymamak, maaşı eksik yatırmak, ayrımcılık gibi konular tazminata yol açıyor

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İstifa edene kıdem tazminatı fırsatı! Milyonlarca çalışan bunu bilmiyor

Yasalarımız hem çalışanı hem de işvereni koruyan düzenlemeler içeriyor. Özellikle İş kanunumuzun 24. maddesi işçinin haklarını korurken 25. Maddesi de işvereni koruyan düzenlemeler içeriyor. Kanunda 'haklı fesih' olarak nitelendirilen bu düzenlemeler ile hem işçi tazminatını alıp ayrılabiliyor hem de işveren şartlar oluştuğunda işçisini tazminat vermeden işten çıkartabiliyor.

İstifa edene kıdem tazminatı fırsatı! Milyonlarca çalışan bunu bilmiyor

1 YIL SÜRE ŞARTI BULUNUYOR
Kıdem tazminatı alabilmek için genel anlamıyla en az 1 yıl çalışmış olmak gerekiyor. Ancak işten istifa etmeden kendi isteği ve kusuru dışında çıkartılmış olma şartı da bulunuyor.

İstifa edene kıdem tazminatı fırsatı! Milyonlarca çalışan bunu bilmiyor

Haklı fesih şartları oluştuğunda ise bu kural değişiyor ve işçi isterse kendisi ayrılıp tazminatını talep ediyor. Yani maaşının ödenmemesi, sözleşmeye uyulmaması, kanunsuz iş yapılması gibi sebepler işçiye haklı fesih imkanı veriyor. Söz konusu 24. Maddede bu şartlar şöyle sıralanıyor:

İstifa edene kıdem tazminatı fırsatı! Milyonlarca çalışan bunu bilmiyor

İŞÇİNİN HAKKI DOĞUYOR
SÜRESİ belirli olsun veya olmasın işçi, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir:

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