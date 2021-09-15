O ödemelerin emekli aylığına etkisi var! Milyonlarca kişi bu detayı bilmiyor! Emekli aylığı nasıl hesaplanır?
Çalışma hayatına yeni başlayandan emekliliğe yakın olana kadar tüm çalışanların en merak ettiği "Ne zaman emekli olurum? Emekli aylığı nasıl hesaplanır? Emekli aylığına son yıllarda ödenen prim mi etki eder?" sorularının yanıtları oluyor. Konuyla ilgili birçok çalışanının ise bilmediği bir detay var. Emekli aylıklarına o ödemeler de etki ediyor. İşte detaylar...
Çalışanların en çok merak ettiği konulardan biri de emekli aylığının ne kadar olacağıdır. Bu konuda da bilgi eksikliği bir hayli yaygın. Pek çok kişi son birkaç yıldaki maaşın emeklilikte etkili olduğunu sanır. Oysa ki prim ödenen bütün aylıkların emekli aylığına etkisi vardır. İşte Cem Kılıç'ın konuyla ilgili yazısı:
Emeklilik sosyal güvenlik uzmanlarına en çok sorulan konudur. Çalışanların en çok merak ettiği konu emeklilik tarihi ve bağlanacak aylığın miktarıdır. Bu iki husus çerçevesinde pek çok nokta çalışanların akıllarına takılır. Akıllara takılan bu konular ile ilgili aslında doğru bilinen pek çok yanlış var. Örneğin pek çok kişi emekli aylığının hesabında son birkaç yılın çok önemli olduğunu düşünüyor. Halbuki prim ödenen bütün günlerin aylığa etkisi var.
Örneğin 24 Kasım 1992'de ilk kez sigortalı olmuş bir erkek, 54 yaşında, 23 Kasım 1992'de ilk kez sigortalı olmuş bir erkek 53 yaşında emekli olmaya hak kazanıyor. Dolayısıyla emeklilik tarihini öğrenmek isteyen bir kişinin öncelikle gün, ay ve yıl olarak ilk kez sigortalı olduğu tarihi öğrenmesi ve soru sorarken bu tarihleri belirtmesi çok önemli. İlk kez işe girilen tarihin yıl olarak bilinmesi emeklilik tarihinin hesaplanmasına yetmez.