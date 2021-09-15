Ağızdan adeta bal damlıyor! Hesaplara en az 6.000 TL yatırılıyor, süresi var, kaçıran hakkını kaybediyor
En düşük ödeme miktarı 6.000 lira olarak belirlendi. Paralar banka hesaplarına yatırılıyor. Zaman aşımına ilgi etmek gerekiyor. Süreyi kaçıranlar hakkını kaybediyor. Bu ayın sonucunda bitecek olan yapılandırma ile basit emeklilik olanağı da sunuluyor. Silinen Bağ-Kur günlerini canlandırmak isteyenler çok daha ideal fiyatlarla emeklilik yolunu açacak. Evlenme ödeneği tutarı hesaplaması fazlalıkla yetim aylığı alan kadınların 2 yıllık yetim maaşı olarak yapılır. Yetim maaşının tutarı üzerinden yetim aylığı alınan vefat eden bireyin son maaşına göre değiştiği amacıyla her bayanın çeyiz parası tutarı da farklılık gösterir.
SGK doğrultusundan toplu ödeme yapılıyor. Başvuru yapanların paraları banka hesaplarına yatırılıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan toplu ödeme alabilmek amacıyla evvel prim ödemesi yapmış olmak gerekmiyor. Başvurular SGK müdürlüklerine yazılı olarak yapılıyor. Başvuru takibi ise e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Başvuru yapanlar ne kadar para alabileceklerini merak ediyor. SGK doğrultusundan en az 6 bin lira ödeniyor.
Sosyal Emniyet Kurumu doğrultusundan annesi ya da babası ölen bayanlara yetim aylığı bağlanıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'na tabi olarak çalışan bireyin kız çocuğu evlenene kadar bu haktan faydalanabiliyor. Yaş sınırı bulunmuyor. Yetim aylığı alırken evlenmeye karar veren kadınların yetim aylıkları kesiliyor.
ÇEYİZ PARASI TUTARI NASIL HESAPLANIR?
Evlenme ödeneği tutarı hesaplaması fazlalıkla yetim aylığı alan bayanın 2 yıllık yetim maaşı olarak yapılır. Yetim maaşının tutarı üzerinden yetim aylığı alınan vefat eden bireyin son maaşına göre değiştiği amacıyla her bayanın çeyiz parası tutarı da farklılık gösterir.
Kadınların evlenirken mağdur olmamaları amacıyla aldıkları yetim maaşının 12 aylık ya da 24 aylık alanı peşin olarak ödeniyor. Kadınların evlilik giderlerinin karşılanması amaçlanıyor. Çeyiz parası alabilmek amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumu müdürlüklerine dilekçe ile müracaatta bulunmak gerekiyor.
Çeyiz parası hesaplaması sigorta kollarına göre şu şekilde yapılıyor; 4A ve 4B sigorta kolu üzerinden yetim maaşı alanlar, aylıklarının 24 katına kadar evlenme ödeneği alma hakkına sahiptirler. 4C sigorta kolu aracılığı ile yetim aylığı alanların maaşlarının 12 katı üzerinden evlenme ödenekleri hesaplanır.