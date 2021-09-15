Ağızdan adeta bal damlıyor! Hesaplara en az 6.000 TL yatırılıyor, süresi var, kaçıran hakkını kaybediyor

SGK doğrultusundan toplu ödeme yapılıyor. Başvuru yapanların paraları banka hesaplarına yatırılıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan toplu ödeme alabilmek amacıyla evvel prim ödemesi yapmış olmak gerekmiyor. Başvurular SGK müdürlüklerine yazılı olarak yapılıyor. Başvuru takibi ise e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Başvuru yapanlar ne kadar para alabileceklerini merak ediyor. SGK doğrultusundan en az 6 bin lira ödeniyor.