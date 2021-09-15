Emekli olmak isteyenler dikkat! Bu taktik emekliliğinizi yakmasın! SGK uyardı, ödenen paralar faiziyle geri alınıyor…
Milyonlarca çalışanın hayali emekli olup refah bir hayat sürmek ve buna olabildiğince erken kavuşmak istiyor. Erken emekli olabilmek için taktiklere başvuranlar ise daha sıkıntılı sonuçlarla karşı karşıya kalıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) milyonları ilgilendiren bir uyarı yaptı ve emekli olmak isteyen vatandaşların buna uyması gerekiyor. Aksi durumda hem ödenen primlerin yanması hem de emekliliğin iptali söz konusu, ayrıca emekli aylığı olarak yapılan ödemeler de faiziyle geri alınıyor.
Sigorta başlangıcı, ödenen prim sayısı, yaş faktörleri başta olmak üzere emekliliği etkileyen pek çok detay yer alıyor. Erken emekli olmak çalışan herkesin hayali ve SGK bunun için bazı borçlanmalar yoluyla daha erken emekliliğin kapısını aralıyor. Bu durumu kötüye kullanmak isteyenler ise bazı taktiklere başvursa da Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) önemli bir ikaz da bulundu ve bu taktiği uygulayanların emeklilikleri yanıyor. İşte tüm detaylar…
Emeklilik yaşı ve prim günü koşulu işe giriş tarihine ve çalışma statüsüne göre değişiyor. Sigorta girişi 8 Eylül 1999 öncesi olan SSK'lılar 5000 ile 5975 prim günüyle emekli olabiliyorlar. Emeklilik yaşları 2021 yılı itibarıyla kadınlarda 48, erkeklerde 52 yaştan başlıyor. 8 Eylül 1999 – 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigorta girişi olan SSK'lılar ise en az 7000 prim günüyle kadınlar 58, erkekler 60 yaşında emekliliğe hak kazanıyorlar.
Kanuna göre, 30 Nisan 2008 tarihinden önce sigorta girişi olanlardan birden fazla statüde çalışması bulunanlar, son 7 yıl içinde en fazla hangi statüde hizmetleri varsa o statüden emekli olabiliyorlar.
Bu nedenle, özellikle prim günü az olan BAĞ-KUR'lular daha erken emekli olabilmek için son 3.5 yıl BAĞ-KUR'u bırakıp SSK (4/a) statüsüne geçiyorlar. Buraya kadar her şey normal görünüyor.
Birçok kişi bu konuyu araştırıyor. Vatandaşlar BAĞ-KUR'u bırakıp SSK'ya geçtiklerinde ne zaman emekli olabileceklerini merak ediyor. Ancak, bu yolu kullanmak isteyenlerin çok dikkatli olması gerekiyor.
Çünkü bazı vatandaşlar fiilen SSK statüsünde çalışmadıkları halde bir işyerinden kendilerini SSK'lı (4/a'lı) gösterip, primlerini kendileri ödüyorlar. Çoğu bunun yasal olarak suç olduğunu ve ağır yaptırımları bulunduğunu bilmiyor.