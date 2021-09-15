Emekli olmak isteyenler dikkat! Bu taktik emekliliğinizi yakmasın! SGK uyardı, ödenen paralar faiziyle geri alınıyor…

Sigorta başlangıcı, ödenen prim sayısı, yaş faktörleri başta olmak üzere emekliliği etkileyen pek çok detay yer alıyor. Erken emekli olmak çalışan herkesin hayali ve SGK bunun için bazı borçlanmalar yoluyla daha erken emekliliğin kapısını aralıyor. Bu durumu kötüye kullanmak isteyenler ise bazı taktiklere başvursa da Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) önemli bir ikaz da bulundu ve bu taktiği uygulayanların emeklilikleri yanıyor. İşte tüm detaylar…