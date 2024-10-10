Her sene iki taksit olarak alınan emlak vergisinin bu son ödemesinde, borçlarını zamanında kapatmayan mülk sahipleri gecikme zammı ile karşılaşabilir. Bu nedenle tapu sahiplerinin Kasım sonuna kadar borçlarını ödemesi büyük önem taşıyor. Belediyelere yapılacak olan bu ödeme, hem gelecekteki gecikme maliyetlerinden kurtulmak hem de mülkleri ile ilgili herhangi bir soruna mahal vermemek için kritik.