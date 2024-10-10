SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Galerileri

O ödeme için son tarih geliyor! Elinde tapusu olanlara kritik uyarı yapıldı

Tapu sahiplerini yakından ilgilendiren 2024 yılı emlak vergisinin ikinci taksit ödeme dönemi başlamak üzere. Kasım ayı boyunca devam edecek bu ödeme süreci, mülk sahiplerinin belediyelere yükümü olan vergi borçlarını ödemeleri için son fırsat niteliğini taşıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :10 Ekim 2024 , 11:10 Güncelleme Tarihi :10 Ekim 2024 , 11:08
O ödeme için son tarih geliyor! Elinde tapusu olanlara kritik uyarı yapıldı

Her sene iki taksit olarak alınan emlak vergisinin bu son ödemesinde, borçlarını zamanında kapatmayan mülk sahipleri gecikme zammı ile karşılaşabilir. Bu nedenle tapu sahiplerinin Kasım sonuna kadar borçlarını ödemesi büyük önem taşıyor. Belediyelere yapılacak olan bu ödeme, hem gelecekteki gecikme maliyetlerinden kurtulmak hem de mülkleri ile ilgili herhangi bir soruna mahal vermemek için kritik.

O ödeme için son tarih geliyor! Elinde tapusu olanlara kritik uyarı yapıldı

📅 2024 Emlak Vergisi Ödemeleri Ne Zaman Yapılacak?


📊 Paylaşılan bilgilere göre emlak vergisi her yıl iki taksit halinde alınıyor. İlk taksit ödemeleri Mart-Mayıs ayları arasında yapılırken, ikinci taksit ödemeleri Kasım ayında yapılıyor.

O ödeme için son tarih geliyor! Elinde tapusu olanlara kritik uyarı yapıldı

Kasım ayının son gününe kadar borçlarını ödemeyen mükellefler gecikme faiziyle karşı karşıya kalabiliyor. 🏙️ Büyük şehirlerdeki belediyeler ödemeyi kolaylaştırmak için online ve dijital platformlar üzerinden işlem yapma imkânı sunarak süreci hızlandırdı.

SON DAKİKA