Her sene iki taksit olarak alınan emlak vergisinin bu son ödemesinde, borçlarını zamanında kapatmayan mülk sahipleri gecikme zammı ile karşılaşabilir. Bu nedenle tapu sahiplerinin Kasım sonuna kadar borçlarını ödemesi büyük önem taşıyor. Belediyelere yapılacak olan bu ödeme, hem gelecekteki gecikme maliyetlerinden kurtulmak hem de mülkleri ile ilgili herhangi bir soruna mahal vermemek için kritik.
📅 2024 Emlak Vergisi Ödemeleri Ne Zaman Yapılacak?
📊 Paylaşılan bilgilere göre emlak vergisi her yıl iki taksit halinde alınıyor. İlk taksit ödemeleri Mart-Mayıs ayları arasında yapılırken, ikinci taksit ödemeleri Kasım ayında yapılıyor.