Elini çabuk tutan 11 bin 855 TL peşinatla ayda 592,79 TL taksit ödeyerek ev sahibi olacak! TOKİ'den ucuza sıfır konut satışları başladı!

Ev sahibi olmak isteyenler TOKİ'nin açık artırma ile satışa çıkardığı daireleri kaçırmamak için sık sık araştırmalar yapıyor. Aralık ayında olduğumuz şu günlerde TOKİ'nin yeni güncel gayrimenkul satış ilanları gündemde yer alıyor. Beklenen duyuru yapıldı ve Türkiye Geneli Açık Satış Listesi ilanları TOKİ tarafından yayınlandı. Ucuza sıfır konut satışları başladı. 2+1, 3+1 daireler 118 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim yapılıyor. İşte 2022 yılına karlı girebileceğiniz TOKİ fırsat ilanları...