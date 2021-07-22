Ne zaman emekli olabilirim? Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! 48, 49, 52 yaşında emekli olunur mu? Yaş hesaplama…
Milyonlarca çalışan Ne zaman emekli olabilirim? Sorusunun yanıtını gündemde yoğun bir şekilde araştırıyor. Kadın erkek fark etmeksizin uzun yıllar SGK'ya bağlı sigortalı çalışanlar emekli olacağı günün hayalini kuruyor ve buna kaç yaşında ulaşacağını merak ediyor. Peki emeklilik yaşı nasıl ve nereden hesaplanabilir? 48, 49, 52 yaşında emekli olunur mu? 4A-4B ve 4C'li SSK, SGK, Bağkur emekli maaşı ve emeklilik yaşı hesaplama haberimizde yer alıyor. İşte ekonomi gündeminden düşmeyen sorgulamaların cevabı…
SGK'ya bağlı şekilde yıllarca çalışan, sigorta primlerini düzenli ödeyen ve belirlenen yaşa erişmiş olanlar emekliliğe hak kazanabiliyor. Genç yaşlı fark etmeksizin henüz emekli olmamış çalışanlar ise ne zaman olacaklarını sıklıkla araştırıyor. Ne zaman emekli olabilirim? Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! 48, 49, 52 yaşında emekli olunur mu? Sorgulamaları arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde yapılıyor. 4A-4B ve 4C'li SSK, SGK, Bağkur emekli maaşı nasıl hesaplanır?
NE ZAMAN EMEKLİ OLABİLİRİM?
Sigortalılık süresi, kişinin, ilk defa çalışmaya başladığı ve sigortalı olduğu tarih ile emekli olacağı tarih arasındaki süreye deniyor. Bu süre içinde sosyal güvenlik kurumuna, çalışan adına, işverenin yatırdığı primlere de prim ödeme süresi deniyor. Yaşa ise emeklilik için tamamlanması gereken yaş deniyor.