O mesleği yapanlara deli gibi ihtiyaçları var! Yurt dışında çalışmak isteyenlere müjde! 1423 dolar maaş! Almanya, Danimarka: Kaynak, montaj, konstrüksiyon...

Diğer ülkelere oranla en çok işçi alımı yapan ülkelerin başında İngiltere, Almanya, Danimarka, Hollanda, Kanada ve İsveç geliyor. Aynı zamanda yurt dışında çalışmak isteyenler de genellikle bu 6 ülkeden birini tercih ediyor. Öte yandan işçi alımı yapan Avrupa ülkeleri ile Kanada gibi ülkeler, bazen de diğer ülkelerden bizzat işçi talebinde bulunuyor. Peki yurt dışı işçi alımı başvuru nereden, nasıl yapılır? Türkiye'de yurt dışı işçi alımlarıyla ilgili olarak görevlendirilen kurum İŞKUR'dur. İŞKUR'un yanı sıra birçok yurt dışı kariyer şirketi de alım yapıyor. İşte detaylar...