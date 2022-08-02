O mesleği yapanlara deli gibi ihtiyaçları var! Yurt dışında çalışmak isteyenlere müjde! 1423 dolar maaş! Almanya, Danimarka: Kaynak, montaj, konstrüksiyon...
Yurt dışı iş ilanları yakından takip ediliyor. Almanya, Danimarka, İngiltere gibi ülkelerde işçi olarak çalışmak isteyenler sıklıkla İŞKUR ve özel kariyer şirketlerinin yurt dışı iş ilanlarını inceliyor. Dolgun maaşla yurt dışında iş bulmak için bir çok alternatif yol bulunuyor. Türkiye İş Kurumu kısaca İŞKUR yurt dışında yasal bir şekilde çalışmak isteyenlere ücretsiz bir şekilde hizmet veriyor. Yabancı ülkelerde faaliyet gösteren Türk veya başka menşeili şirketler, talepleri doğrultusunda İŞKUR'dan işçi talebinde bulunuyor.
Diğer ülkelere oranla en çok işçi alımı yapan ülkelerin başında İngiltere, Almanya, Danimarka, Hollanda, Kanada ve İsveç geliyor. Aynı zamanda yurt dışında çalışmak isteyenler de genellikle bu 6 ülkeden birini tercih ediyor. Öte yandan işçi alımı yapan Avrupa ülkeleri ile Kanada gibi ülkeler, bazen de diğer ülkelerden bizzat işçi talebinde bulunuyor. Peki yurt dışı işçi alımı başvuru nereden, nasıl yapılır? Türkiye'de yurt dışı işçi alımlarıyla ilgili olarak görevlendirilen kurum İŞKUR'dur. İŞKUR'un yanı sıra birçok yurt dışı kariyer şirketi de alım yapıyor. İşte detaylar...
Alman Ekonomi Enstitüsü'nün (Ifo) yaptığı bir araştırmaya göre havalimanlarında halihazırda 7 bin 200 uzman personel eksik. Havalimanlarındaki personel sıkıntısı nedeniyle son haftalarda birçok uçuş iptal edilmiş ve tatil sezonunun başlamasıyla havalimanlarında kaos yaşanmıştı. Özellikle güvenlik personelinin yetersiz olması sebebiyle yolcuların kontrolden geçirilmesi 4,5 saati bulmuştu.
Hal böyle olunca Federal iş ve işçi bulma kurumu Federal Çalışma Ajansı (BA) Almanya'da havalimanlarında yaşanan personel sıkıntısının giderilmesi için Türkiye'den işçi getirilmesine yeşil ışık yaktı.
DÜZENLEME 6 KASIM'DA SONA ERECEK
The Pioneer'e konuşan Çalışma Ajansı'ndan bir sözcü, ajansın Türkiye'den havalimanı personeli getirilmesine özel izin verdiğini doğruladı. Geçici olacak bu özel düzenleme en geç 6 Kasım'da sona erecek.
Bu onayla beraber Türkiye'deki Alman diplomatik temsilcilikleri Almanya'daki havalimanlarında çalışmak için yapılan her başvuru için Federal Çalışma Ajansı'ndan onay almak zorunda kalmayacak.
Federal Çalışma Ajansı Sözcüsü'nün verdiği bilgiye göre söz konusu özel izin yolcu ya da bavul taşıma hizmeti yapanlar, sürücüler ve check-in görevlilerini kapsayacak.
Sözcü özel iznin sadece Türkiye'den gelecek havalimanı görevlilerine uygulanacağını, başka ülkelerden başvuruların kabul edilmeyeceğini belirtti. Vize işlemlerinin iki-üç hafta içinde tamamlanmasını beklediklerini kaydetti.