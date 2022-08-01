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Haberler Ekonomi Müjde verildi! ZAM YOK! Sadece %10 detayı! Doğalgaz fiyatlarında yeni tarife belli oldu!

Müjde verildi! ZAM YOK! Sadece %10 detayı! Doğalgaz fiyatlarında yeni tarife belli oldu!

Doğal gazda ağustos tarifesi belli oldu. Konut ve sanayide zam yok, elektrik üretim amaçlı tarifede ise yüzde 10 artış oldu.Peki, Ağuystos ayı doğalgaz tarifesi, nasıl? Doğalgaza zam var mı? İşte merak edilenler...

takvim.com.tr
01.08.2022 17:03 - Son Güncelleme: 01.08.2022 17:03
Müjde verildi! ZAM YOK! Sadece %10 detayı! Doğalgaz fiyatlarında yeni tarife belli oldu!

Doğalgaz tarifesi belli oldu. Elektrik üretim amaçlı tarifede ise yüzde 10 artış yapıldı. İşte son dakika haberinin detayları...

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Müjde verildi! ZAM YOK! Sadece %10 detayı! Doğalgaz fiyatlarında yeni tarife belli oldu!

Doğal gaz fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi. Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde temmuz ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.

Müjde verildi! ZAM YOK! Sadece %10 detayı! Doğalgaz fiyatlarında yeni tarife belli oldu!

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine ağustosta uygulayacağı satış fiyatı sabit kalarak 1000 metreküp doğal gaz için 3 bin 264 lira, sanayi abonelerinin tarifesi de 1000 metreküp doğal gaz için 10 bin 416 lira oldu.

Müjde verildi! ZAM YOK! Sadece %10 detayı! Doğalgaz fiyatlarında yeni tarife belli oldu!

Elektrik üretim amaçlı tarifede 1000 metreküp doğal gazın fiyatı ise yüzde 10 artışla 13 bin 750 olarak belirlendi.

Müjde verildi! ZAM YOK! Sadece %10 detayı! Doğalgaz fiyatlarında yeni tarife belli oldu!

DOĞALGAZ BİRİM FİYATI NASIL HESAPLANIR?


Doğalgaz Birim Fiyatı Nasıl Hesaplanır? Doğalgaz birim fiyatı doğalgaz sayacı üzerinden ele alınır ve hesaplanır. Kullanıcı doğalgaz üzerindeki endeks ile beraber ayrıca bir ay önceki endeksi ele alır. Böylece doğalgaz eşliğinde o ay kullanılan hacim ile birlikte geçen aydaki doğal gaz hacmi çıkarılır.

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