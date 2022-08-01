Müjde verildi! ZAM YOK! Sadece %10 detayı! Doğalgaz fiyatlarında yeni tarife belli oldu!
Doğal gazda ağustos tarifesi belli oldu. Konut ve sanayide zam yok, elektrik üretim amaçlı tarifede ise yüzde 10 artış oldu.Peki, Ağuystos ayı doğalgaz tarifesi, nasıl? Doğalgaza zam var mı? İşte merak edilenler...
01.08.2022 17:03 - Son Güncelleme: 01.08.2022 17:03
DOĞALGAZ BİRİM FİYATI NASIL HESAPLANIR?
Doğalgaz Birim Fiyatı Nasıl Hesaplanır? Doğalgaz birim fiyatı doğalgaz sayacı üzerinden ele alınır ve hesaplanır. Kullanıcı doğalgaz üzerindeki endeks ile beraber ayrıca bir ay önceki endeksi ele alır. Böylece doğalgaz eşliğinde o ay kullanılan hacim ile birlikte geçen aydaki doğal gaz hacmi çıkarılır.