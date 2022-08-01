Müjde verildi! ZAM YOK! Sadece %10 detayı! Doğalgaz fiyatlarında yeni tarife belli oldu!

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine ağustosta uygulayacağı satış fiyatı sabit kalarak 1000 metreküp doğal gaz için 3 bin 264 lira, sanayi abonelerinin tarifesi de 1000 metreküp doğal gaz için 10 bin 416 lira oldu.