O marka ve modelde 58 bin TL indirim müjdesi! 2021 Renault Clio modeli kaç TL? İşte yeni model sıfır Clio en yeni fiyat listesi...

Peş peşe açıklamalar yapıldı. Renault 2021 model Sıfır Clio modeline Haziran ayında 58 bin TL indirim yaptı. Yapılan indirimle yüzde 80'lik vergi diliminden yüzde 50'lilik vergi dilimine düşen taşıtın maliyetinde 58 bin TL kadar düşüş yaşandı. 169 bin TL'den başlayan maliyet ile satışa sunulan 2021 Renault Clio, 60 bin TL'ye kadar 12 ay vade ve sıfır faiz kampanyası ile de Haziran sonuna kadar satılmaya devam edecek. Sıfır bir araç almak istediğinizde eğer önceden herhangi bir deneyim sahibi değilseniz ve beğendiğiniz araç modeli bayinin stoğunda yer alıyorsa bu işlemlerin en çok 2-3 saat sürdüğünü hatırlatmakta fayda var.

13.06.2021 12:44 - Son Güncelleme: 13.06.2021 13:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





