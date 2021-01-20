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O liste açıklandı! İşte 2021 yılında en çok tercih edilen meslekler!

Dünyayı adeta ele geçiren yeni tip koronavirüs iş tercihlerini de tamamen değiştirdi. Bazı mesleklere talep bir anda tavan yaparken bazı meslekler ise adeta iş dünyasından silinmeye yüz tuttu. Konuyla ilgili LinkedIn yeni bir rapor hazırladı. İşte 2021 yılında en çok tercih edilecek meslekler…

20.01.2021 13:17 - Son Güncelleme: 20.01.2021 13:17
O liste açıklandı! İşte 2021 yılında en çok tercih edilen meslekler!

LinkedIn verileri, 2021'de en çok talep gören 15 işi ve her pozisyon için gereken en önemli becerileri ortaya koyuyor.

Yeni bir rapor, talep ve mevcut iş sayısı kombinasyonuna göre sıralanan, geçen yıl içinde en hızlı büyüyen iş alanlarını vurguluyor.

COVID-19 salgını ışığında LinkedIn, fırsatın şu anda nerede olduğunu vurgulamak için yıllık yükselen işler raporunu güncelledi. İşte 2021'in en çok tercih edilecek meslekleri…

GALERİ DEVAM EDİYOR
O liste açıklandı! İşte 2021 yılında en çok tercih edilen meslekler!

1. E-Ticaret Çalışanı
Bu roller için işe alımlar yıldan yıla% 73 arttı. Şu anda 400.000'den fazla iş mevcut.

Becerileri: Zaman Yönetimi, Müşteri Hizmetleri, Liderlik
Eğitimi: İşe alınanların% 75'i lisans veya daha yüksek bir dereceye sahip

O liste açıklandı! İşte 2021 yılında en çok tercih edilen meslekler!

2. Kredi ve Mortgage Uzmanları
Bu işler için işe alım 2020'de neredeyse arttı 2019'dan% 59.
Beceriler: Risk Yönetimi, Müşteri Hizmetleri, Kredi Analizi
Eğitimi: İşe alınanların% 86'sının lisans derecesi veya üzeri

O liste açıklandı! İşte 2021 yılında en çok tercih edilen meslekler!

3. Sağlık Hizmetlerini Destekleyen Personel
2019 yılından bu yana, bu pozisyonlar için işe alımlar% 34'ten fazla artmıştır.
Becerileri: Hasta Eğitimi, Veri Girişi, Hekim İlişkileri
Eğitimi: İşe alınanların% 83'ü lisans veya daha yüksek bir dereceye sahiptir

O liste açıklandı! İşte 2021 yılında en çok tercih edilen meslekler!

4. İş Geliştirme ve Satış Uzmanları
Bu rolleri işe alma 2020 ve 2019 arasında% 45'ten fazla büyüdü.
Becerileri: Müşteri Elde Tutma, Satış Süreci, Takım Oluşturma
Eğitimi: İşe alınanların% 92'si lisans veya daha yüksek bir dereceye sahiptir

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