O liste açıklandı! İşte 2021 yılında en çok tercih edilen meslekler!
Dünyayı adeta ele geçiren yeni tip koronavirüs iş tercihlerini de tamamen değiştirdi. Bazı mesleklere talep bir anda tavan yaparken bazı meslekler ise adeta iş dünyasından silinmeye yüz tuttu. Konuyla ilgili LinkedIn yeni bir rapor hazırladı. İşte 2021 yılında en çok tercih edilecek meslekler…
20.01.2021 13:17
- Son Güncelleme: 20.01.2021 13:17
LinkedIn verileri, 2021'de en çok talep gören 15 işi ve her pozisyon için gereken en önemli becerileri ortaya koyuyor.
Yeni bir rapor, talep ve mevcut iş sayısı kombinasyonuna göre sıralanan, geçen yıl içinde en hızlı büyüyen iş alanlarını vurguluyor.
COVID-19 salgını ışığında LinkedIn, fırsatın şu anda nerede olduğunu vurgulamak için yıllık yükselen işler raporunu güncelledi. İşte 2021'in en çok tercih edilecek meslekleri…
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