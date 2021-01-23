Marketler yasağa ayak uydurdu alışveriş yapacaklar dikkat! ŞOK ve BİM'de o ürünler bundan böyle...

Marketler tarafından belirli günler aralığında satışa sunulan aktüel kataloğ ürünleri çok talep görüyor. Bu ürünlerle ilgili geçtiğimiz ay hakkında dikkat çeken bir karara imza atıldı. Bilindiği üzere koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Türkiye'nin 81 ilindeki şubeleriyle müşterilerine hizmet sunan BİM ve ŞOK market zincirleri aldıkları yeni kararı duyurdu. Bilindiği üzere BİM'de aktüel ürünler salı ve cuma günleri, ŞOK'ta ise çarşamba ve cumartesi günleri satışa çıkıyordu. BİM'de artık cuma günü satışa sunulan aktüel ürünler çarşamba gününden itibaren raflarda olurken ŞOK'ta ise cumartesi günü satışta olan ürünler cuma gününden itibaren satışa sunuluyor.