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Marketler yasağa ayak uydurdu alışveriş yapacaklar dikkat! ŞOK ve BİM'de o ürünler bundan böyle...

Marketler yasağa ayak uydurdu alışveriş yapacaklar dikkat! ŞOK ve BİM'de o ürünler geçtiğimiz ay alınan sokağa çıkma yasağı kısıtlamasıyla birlikte aktüel ürünlerin satış günleri değiştirildi. Binlerce marketiyle 81 ilde binlerce şubesiyle satış yapan BİM ve ŞOK aktüel kataloğları ile ilgili dikkat çeken bir karara imza attı. Sokağa çıkma kısıtlaması kararı öncesi BİM'de aktüel ürünler salı ve cuma günleri, ŞOK'ta çarşamba ve cumartesi günleri satışta sunuluyordu. İki market hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle aktüel ürünlerin satışa sunulacağı bilgisini resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Ürünlerin bir anca önce almak isteyenlerin ise o günlere dikkat etmesi gerekiyor.

23.01.2021 21:51 - Son Güncelleme: 23.01.2021 21:51
Marketler yasağa ayak uydurdu alışveriş yapacaklar dikkat! ŞOK ve BİM'de o ürünler bundan böyle...

Marketler tarafından belirli günler aralığında satışa sunulan aktüel kataloğ ürünleri çok talep görüyor. Bu ürünlerle ilgili geçtiğimiz ay hakkında dikkat çeken bir karara imza atıldı. Bilindiği üzere koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Türkiye'nin 81 ilindeki şubeleriyle müşterilerine hizmet sunan BİM ve ŞOK market zincirleri aldıkları yeni kararı duyurdu. Bilindiği üzere BİM'de aktüel ürünler salı ve cuma günleri, ŞOK'ta ise çarşamba ve cumartesi günleri satışa çıkıyordu. BİM'de artık cuma günü satışa sunulan aktüel ürünler çarşamba gününden itibaren raflarda olurken ŞOK'ta ise cumartesi günü satışta olan ürünler cuma gününden itibaren satışa sunuluyor.

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Marketler yasağa ayak uydurdu alışveriş yapacaklar dikkat! ŞOK ve BİM'de o ürünler bundan böyle...

BİM'DEN AKTÜEL KATALOĞ ÜRÜNLERİYLE İLGİLİ KARAR

BİM'in internet sitesinde "Değerli Müşterilerimiz, Koronavirüsle mücadele kapsamında devam eden hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamsaı nedeniyle Cuma Aktüel ürünlerimizin satış gününde değişikliğe gidilmiştir.

Marketler yasağa ayak uydurdu alışveriş yapacaklar dikkat! ŞOK ve BİM'de o ürünler bundan böyle...

Bu kapsamda siz değerli müşterilerimize daha sağlık hizmet sunmak amacıyla Cuma günleri satışa sunulan Aktüel ürünlerimiz yeni bir duyuruya kadar ÇARŞAMBA günleri satışa sunulacaktır." ifadelerine yer verildi.

Marketler yasağa ayak uydurdu alışveriş yapacaklar dikkat! ŞOK ve BİM'de o ürünler bundan böyle...

Aynı açıklamada "Mağazalarımız aşağıdaki saatler arasında hizmet vermektedir. Haftaiçi: 10.00-20.00/Hafta sonu: 10.00-.17.00" denildi.

Marketler yasağa ayak uydurdu alışveriş yapacaklar dikkat! ŞOK ve BİM'de o ürünler bundan böyle...

ŞOK AKTÜEL ÜRÜN SATIŞ GÜNÜNÜ DEĞİŞTİRDİ

ŞOK ise cumartesi günü satışa sunulan ürünlerin cuma gününden itibaren satışa olacağını açıkladı.