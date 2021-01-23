Marketler yasağa ayak uydurdu alışveriş yapacaklar dikkat! ŞOK ve BİM'de o ürünler bundan böyle...
Marketler yasağa ayak uydurdu alışveriş yapacaklar dikkat! ŞOK ve BİM'de o ürünler geçtiğimiz ay alınan sokağa çıkma yasağı kısıtlamasıyla birlikte aktüel ürünlerin satış günleri değiştirildi. Binlerce marketiyle 81 ilde binlerce şubesiyle satış yapan BİM ve ŞOK aktüel kataloğları ile ilgili dikkat çeken bir karara imza attı. Sokağa çıkma kısıtlaması kararı öncesi BİM'de aktüel ürünler salı ve cuma günleri, ŞOK'ta çarşamba ve cumartesi günleri satışta sunuluyordu. İki market hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle aktüel ürünlerin satışa sunulacağı bilgisini resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Ürünlerin bir anca önce almak isteyenlerin ise o günlere dikkat etmesi gerekiyor.
23.01.2021 21:51
- Son Güncelleme: 23.01.2021 21:51
Marketler tarafından belirli günler aralığında satışa sunulan aktüel kataloğ ürünleri çok talep görüyor. Bu ürünlerle ilgili geçtiğimiz ay hakkında dikkat çeken bir karara imza atıldı. Bilindiği üzere koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Türkiye'nin 81 ilindeki şubeleriyle müşterilerine hizmet sunan BİM ve ŞOK market zincirleri aldıkları yeni kararı duyurdu. Bilindiği üzere BİM'de aktüel ürünler salı ve cuma günleri, ŞOK'ta ise çarşamba ve cumartesi günleri satışa çıkıyordu. BİM'de artık cuma günü satışa sunulan aktüel ürünler çarşamba gününden itibaren raflarda olurken ŞOK'ta ise cumartesi günü satışta olan ürünler cuma gününden itibaren satışa sunuluyor.