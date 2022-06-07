Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çocuklarınızın ihtiyaçlarınızı karşılayabilmeniz için karşılıksız nakit ödeme yapacak!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, geliştirmiş bulunduğu sosyal yardım modellerine dair açıklamalarda bulundu. İlgili yardım başlığı altında doğum yapmış olan kadınlara da iki değişik kategori aracılığı ile nakit desteği sağlayacağını belirten bakanlık, nakit ödeme hizmetlerine dair ayrıntıları kamuoyu ile paylaştı. İşte bakanlığın çocuklu kadınlara yönelik sunmuş bulunduğu sosyal yardım hizmetlerine dair haberin devamı
Birçok değişik başlık altında çok detaylı sosyal yardım modelleri geliştirerek ülke sınırları içinde yaşam sürdüren gereksinim sahibi ailelere ulaşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bu kez de doğum yapmış olan bayanlara seslendi. Bakanlığın resmi internet sitesi aracılığı ile yapılmış olan paylaşıma göre alakalı şartları gerçekleştiren bütün bayanlara, iki değişik kategori altında karşılıksız nakit ödemelerin uygulanacağı bilgi kapasitesi kaydedildi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın duyurmuş bulunduğu Canlı Doğum Yardımı hizmeti kapsamında oluşturulan ödemeler, bir kereliğe mahsus olmak üzere hesaplara geçmektedir. İlgili yardımdan yararlanabilmek amacıyla ise hane içi birey başına düşen aylık ortalama gelir tutarının asgari ücretin 3'te 1'ini aşmıyor olması gerekmektedir.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Çoklu Doğum Yardımı Hizmeti!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın doğum yapmış olan kadınlar amacıyla geliştirmiş bulunduğu sosyal yardım modellerinden birisi de Çoklu Doğum Yardımı olarak karşımıza çıkmaktadır.