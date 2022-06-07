Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çocuklarınızın ihtiyaçlarınızı karşılayabilmeniz için karşılıksız nakit ödeme yapacak!

Birçok değişik başlık altında çok detaylı sosyal yardım modelleri geliştirerek ülke sınırları içinde yaşam sürdüren gereksinim sahibi ailelere ulaşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bu kez de doğum yapmış olan bayanlara seslendi. Bakanlığın resmi internet sitesi aracılığı ile yapılmış olan paylaşıma göre alakalı şartları gerçekleştiren bütün bayanlara, iki değişik kategori altında karşılıksız nakit ödemelerin uygulanacağı bilgi kapasitesi kaydedildi.