Kurban bayramı harçlığı başvurusu nasıl yapılır? 1000 TL harçlık BAŞVURU ve SORGULAMA EKRANI! Öğrencilere bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Öğrencilere 1000 TL harçlık müjdesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim beyannamesinde öğrencilere 1000 TL bayram harçlığı müjdesini duyurmuştu. Bundan böyle emekliler gibi öğrenciler de bayram ikramiyesi alacak. Buna göre Ramazan ve Kurban bayramlarında toplamda yılda iki kez bayram ikramiyesi dağıtılacak. Peki Kurban bayramı harçlığı başvurusu nasıl yapılır? Öğrencilere bayram harçlığı yattı mı, ne zaman yatacak? 1000 TL harçlık BAŞVURU ve SORGULAMA EKRANI!