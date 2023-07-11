O kişilerin başlangıcı 2000-2005'ten 5 yıl geriye çekilecek! Prim günü eksik olan EPT'lilere erken emeklilik müjdesi geldi! 4A-4B sigorta kolu...

Emekli olmak isteyen birçok vatandaş, emeklilik süresini mümkün olduğunca kısaltmak için farklı yollar arıyor. Ülkemizde emeklilik için prim miktarı, sigortalılık süresi, sigorta başlangıç tarihi, yaş ve cinsiyet gibi faktörler önemli rol oynuyor. Ancak pek çok kişi, erken emeklilik seçeneklerinin sınırlı olduğunu düşünüyor. Mevcut yasalarda erken emekli olmanın bazı yolları bulunuyor. Peki, kimler erken emekli olabilecek? Primi eksik olanlar nasıl emekli olabilir? İşte tüm detaylar haberimizde...