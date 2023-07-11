Kredi faiz oranları tablosu tek tek yenilendi! Temmuz 2023 KONUT-TAŞIT-İHTİYAÇ kredisi faiz oranları belli oldu!

Kredi faiz oranları hakkında aramalar son günlerde hız kazandı. Kredi çekip ev ya da araba almak isteyen milyonlarca vatandaşı kapsıyor! Taşıt, konut ya da ihtiyaç kredisi çekerek bazı ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar bankaların son dakika haberlerine ulaşmaya çalışıyor. Son olarak kredi faizlerinde de yükseliş gözlendi. Peki, Temmuz ayı kredi faiz oranları ne kadar oldu? Ziraat Bankası, Vakıfbank, İş Bankası, Garanti BBVA,TEB, Akbank ve Halkbank ihtiyaç taşıt konut kredisi faiz oranları ne kadar? İşte konu hakkında merak edilenler...