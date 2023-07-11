Kredi faiz oranları tablosu tek tek yenilendi! Temmuz 2023 KONUT-TAŞIT-İHTİYAÇ kredisi faiz oranları belli oldu!
Temmuz ayıyla birlikte kredi faiz oranlarındaki güncel durum vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Konut, taşıt ve ihtiyaç faiz oranlarını takip eden vatandaşlar son durumu öğrenmek istiyor. Peki, kredi faiz oranları ne kadar oldu 2023? İşte son oranlar haberimizde!
11.07.2023 08:06 - Son Güncelleme: 11.07.2023 08:07
Kredi faiz oranları hakkında aramalar son günlerde hız kazandı. Kredi çekip ev ya da araba almak isteyen milyonlarca vatandaşı kapsıyor! Taşıt, konut ya da ihtiyaç kredisi çekerek bazı ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar bankaların son dakika haberlerine ulaşmaya çalışıyor. Son olarak kredi faizlerinde de yükseliş gözlendi. Peki, Temmuz ayı kredi faiz oranları ne kadar oldu? Ziraat Bankası, Vakıfbank, İş Bankası, Garanti BBVA,TEB, Akbank ve Halkbank ihtiyaç taşıt konut kredisi faiz oranları ne kadar? İşte konu hakkında merak edilenler...