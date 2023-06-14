O kişilerin 1 yıllık primi sigortaya eklenecek! Staj ve çıraklık için EYT SGK prim, yıl tablosu paylaşıldı!
EYT düzenlemesinin ardından milyonlarca vatandaşın emeklilik hakkına kavuşması beklenirken, şimdi de gözler staj ve çıraklık sigortasıyla ilgili yapılacak düzenlemelere çevrildi. Staj ve çıraklık sigortasına takılanlara emeklilik yolu açılıp açılmayacağı merak ediliyor. Bu konuda hükümet kanadından açıklama geldi. İşte staj ve çıraklık sigortası hakkında detaylar... Staj ve çıraklık sigortası, mesleki eğitim alanında yer alan gençlerin iş hayatına adım atmaları ve mesleklerini icra etmeleri için önemli bir süreçtir. Ancak bu sigortaya tabi olan gençlerin emeklilik konusunda belirli bir süreçten geçmeleri gerekir.
14.06.2023 09:15 - Son Güncelleme: 14.06.2023 09:15
EYT sonrası milyonlarca kişi emeklilik hakkı kazandı. Ardından gözler staj ve çıraklık sigortasına çevrildi. Bu kapsamda hükümet tarafından önemli açıklama gelmişti. Beklenen düzenleme çıkarsa çıraklık sigorta girişi olanlar, bu dönemler için borçlanma yaparak, söz konusu süreleri uzun vadeli sigorta kollarından saydırabilecek. Peki, yeni sistem ne zaman yürürlüğe girecek? İşte detaylar...