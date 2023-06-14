O kişilerin 1 yıllık primi sigortaya eklenecek! Staj ve çıraklık için EYT SGK prim, yıl tablosu paylaşıldı!

EYT sonrası milyonlarca kişi emeklilik hakkı kazandı. Ardından gözler staj ve çıraklık sigortasına çevrildi. Bu kapsamda hükümet tarafından önemli açıklama gelmişti. Beklenen düzenleme çıkarsa çıraklık sigorta girişi olanlar, bu dönemler için borçlanma yaparak, söz konusu süreleri uzun vadeli sigorta kollarından saydırabilecek. Peki, yeni sistem ne zaman yürürlüğe girecek? İşte detaylar...