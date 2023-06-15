EYT, SGK, Bağ-Kur’lu milyonları ilgilendiriyor! Prim ve yıl şartı için... Emekliliğini tehlikeye atıyor! Ş, S, K harfleri varsa dikkat!

HANGİ HARFLER KRİTİK?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), gerçekleştirdiği denetimlerin ardından bazı kriterlere göre iş yerlerini S (Sahte iş yeri), Ş (Şüpheli iş yeri) ve K (Kontrollü iş yeri) harfleri ile kodluyor.