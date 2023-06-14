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Haberler Ekonomi Emekliye (SSK, Bağkur) 10.258,14 TL, Memura 24.595 TL maaş! Temmuz 2023'te %15.26 ek zamla yeni tablo açıklandı!

Emekliye (SSK, Bağkur) 10.258,14 TL, Memura 24.595 TL maaş! Temmuz 2023'te %15.26 ek zamla yeni tablo açıklandı!

Temmuz 2023 maaş zammıyla ilgili kritik bir açıklama yapıldı ve yayınlanan beklenti anketine göre memur ve emeklilerin alması beklenen zam oranı ortaya çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı 5 aylık enflasyon verilerine dayanarak şekillenen Temmuz zammıyla birlikte, gözler en düşük maaşı 22 bin liraya çıkaracak ek iyileştirmeye çevrildi. İşte detaylı maaş tablosu.

takvim.com.tr
14.06.2023 09:17 - Son Güncelleme: 14.06.2023 09:17
Emekliye SSK, Bağkur 10.258,14 TL, Memura 24.595 TL maaş! Temmuz 2023’te %15.26 ek zamla yeni tablo açıklandı!

Milyonlarca emekli ve memur yeni maaşlarının ne kadar olacağını merak edip araştırmalara başladı. Bu kapsamda memur ve emekli maaşları zammı için AK Partili milletvekilleri 6 maddelik düzenleme teklifi yapacak. 5 aylık enflasyon farkıyla da yeni hesaplamalar düzenlendi. Geriye yalnızca tek veri kaldı. Peki, Temmuz'da emekli ve memur maaşları kaç TL olacak? İşte en yeni hesaplama haberimizde...

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Emekliye SSK, Bağkur 10.258,14 TL, Memura 24.595 TL maaş! Temmuz 2023’te %15.26 ek zamla yeni tablo açıklandı!

AK Parti grubu emekli maaşlarının düzeltilmesi ve en düşük memur maaşının 22 bin lira yapılmasına dönük düzenleme için düğmeye bastı. AK Partili milletvekillerinin üzerinde çalıştığı 5-6 maddelik düzenleme aynı zamanda yeni dönemde çıkacak ilk yasa da olacak.

Emekliye SSK, Bağkur 10.258,14 TL, Memura 24.595 TL maaş! Temmuz 2023’te %15.26 ek zamla yeni tablo açıklandı!

14- 28 Mayıs seçimlerinin sonrasında toplanan 28'inci Dönem meclisinde önce milletvekilleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yemin etti. TBMM Başkanlığı görevine Numan Kurtulmuş'un seçilmesi ile birlikte gözler komisyonların oluşumuna çevrildi.

Emekliye SSK, Bağkur 10.258,14 TL, Memura 24.595 TL maaş! Temmuz 2023’te %15.26 ek zamla yeni tablo açıklandı!

Peki memur maaşı ve emekli aylığı zammı ne zaman netleşecek ve ne zaman maaşlar hesaba yatırılacak? İşte temmuz zammına ilişkin ayrıntılar...

Emekliye SSK, Bağkur 10.258,14 TL, Memura 24.595 TL maaş! Temmuz 2023’te %15.26 ek zamla yeni tablo açıklandı!

KOMİSYON ÇALIŞMAYA BAŞLAYACAK

Kurban Bayramına kadar olan süre içinde önce ihtisas komisyonlarında partilerin kaç üye ile temsil edilecekleri belirlenecek. Partilerin milletvekili sayısına göre yapılacak bu dağılımdan sonra partiler üye isimlerini bildirilecek.

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