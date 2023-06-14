Emekliye (SSK, Bağkur) 10.258,14 TL, Memura 24.595 TL maaş! Temmuz 2023'te %15.26 ek zamla yeni tablo açıklandı!
Temmuz 2023 maaş zammıyla ilgili kritik bir açıklama yapıldı ve yayınlanan beklenti anketine göre memur ve emeklilerin alması beklenen zam oranı ortaya çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı 5 aylık enflasyon verilerine dayanarak şekillenen Temmuz zammıyla birlikte, gözler en düşük maaşı 22 bin liraya çıkaracak ek iyileştirmeye çevrildi. İşte detaylı maaş tablosu.
Milyonlarca emekli ve memur yeni maaşlarının ne kadar olacağını merak edip araştırmalara başladı. Bu kapsamda memur ve emekli maaşları zammı için AK Partili milletvekilleri 6 maddelik düzenleme teklifi yapacak. 5 aylık enflasyon farkıyla da yeni hesaplamalar düzenlendi. Geriye yalnızca tek veri kaldı. Peki, Temmuz'da emekli ve memur maaşları kaç TL olacak? İşte en yeni hesaplama haberimizde...
AK Parti grubu emekli maaşlarının düzeltilmesi ve en düşük memur maaşının 22 bin lira yapılmasına dönük düzenleme için düğmeye bastı. AK Partili milletvekillerinin üzerinde çalıştığı 5-6 maddelik düzenleme aynı zamanda yeni dönemde çıkacak ilk yasa da olacak.
Peki memur maaşı ve emekli aylığı zammı ne zaman netleşecek ve ne zaman maaşlar hesaba yatırılacak? İşte temmuz zammına ilişkin ayrıntılar...