Emekliye (SSK, Bağkur) 10.258,14 TL, Memura 24.595 TL maaş! Temmuz 2023'te %15.26 ek zamla yeni tablo açıklandı!

Milyonlarca emekli ve memur yeni maaşlarının ne kadar olacağını merak edip araştırmalara başladı. Bu kapsamda memur ve emekli maaşları zammı için AK Partili milletvekilleri 6 maddelik düzenleme teklifi yapacak. 5 aylık enflasyon farkıyla da yeni hesaplamalar düzenlendi. Geriye yalnızca tek veri kaldı. Peki, Temmuz'da emekli ve memur maaşları kaç TL olacak? İşte en yeni hesaplama haberimizde...